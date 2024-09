Barwy szczęścia, odcinek 3022: Bruno znajdzie nieprzytomną Amelię na cmentarzu! Będzie w stanie hipotermii

"Barwy szczęścia" odcinek 3022 - środa, 4.09.2024, o godz. 20.10 w TVP2

Bruno w 3022 odcinku "Barw szczęścia" znajdzie nieprzytomną Amelię na cmentarzu. Jak dojdzie do tragedii, która wstrząśnie Stańskim? Otóż, wszystko rozpocznie się od procesu Rafała Zaborskiego (Wojciech Solarz), który nie zniesie widoku Karoliny przy największym rywalu. Po procesie dziennikarz "Szoku" zrobi kochankom zdjęcia, które potem trafią do magazynu. W ten sposób powstanie skandal, co wstrząśnie Brunem i jego bliskimi. Cwany Modrzycki (Piotr Ligenza) w złym świetle przedstawi Bruna i Karolinę, o czym dowie się m.in. Amelia. Mało tego, Bożena (Marieta Żukowska) cofnie zgodę na przyjazd Tadzia (Józio Trojanowski) do Warszawy. W obliczu skandalu nie zgodzi się, by narażać syna. To tak wstrząśnie seniorką, że postanowi wyprowadzić się z hotelu.

Nieprzytomna Amelia będzie walczyć o życie w szpitalu

Amelię przepełni troska o dalsze losy rodziny. To ona doradzała Brunowi, by nie mówił o romansie. Paradoksalnie to właśnie przez jej ostrzeżenia wobec Karoliny, Bożena poznała całą prawdę o zdradzie. Amelia poczuje się samotna, bo nie pochwali wyczynów syna, a ukochany syn nie pojawi się w hotelu. Bożena już o to zadba, by zemścić się na ojcu dziecka...

Amelia w 3022 odcinku "Barw szczęścia" uda się na cmentarz. Przecież w poprzednich odcinkach serialu straciła ukochanego... Śmierć Tomasza była wstrząsem dla całej rodziny. Szczególnie, że wydarzyła się w okresie wypadku Bożeny i Bruna, spowodowanym przez Zaborskiego. Seniorka poczuje, że chce spędzić trochę czasu na cmentarzu u zmarłego męża. Niestety tam dojdzie do tragedii, a Bruno znajdzie nieprzytomną matkę. Oczywiście rzuci się do pomocy i zawiadomi pogotowie.

Karolina wesprze Bruna podczas walki o życie Amelii

Bruno z Karoliną będą czuwać w szpitalu i czekać na dobre informacje od lekarzy. Okaże się, że seniorka zapadła w stan hipotermii, ale na szczęście jej zdrowie uda się uratować. W kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" kobieta faktycznie wybudzi się w szpitalu, ale nie będzie miała ochoty na rozmowy z Brunem...