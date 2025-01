Pierwsza miłość, odcinek 3938: Grażyna i Brian wyciągną Wekslera zza krat. Karol wyjdzie na wolność - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3938 - czwartek, 23.01.2025, o godz. 18 w Polsacie

Grażyna i Brian dopną swego w 3938 odcinku "Pierwszej miłości". Będą świadomi, że to nie Karol chciał pozbawić Ewę życia, nie on krzywdzi kobietę, a jego niezrównoważona prawniczka, która całkiem owinęła sobie biznesmena wokół palca. Kobieta namieszała w życiu Karola i Ewy, a to jeszcze nie koniec.

Grażyna i Brian wyciągną Karola zza krat

Grażyna i Brian wyciągną Karola zza krat i mimo aresztowania oraz przesłuchań i początkowym przekonaniu o winie biznesmena, Karol ujrzy światło dzienne na wolności. To nie on chce śmierci Ewy, ale problem polega jednak na tym, że sama zainteresowana nie ma pojęcia, co się właściwie dzieje. Kto jest przyjacielem, a kto wrogiem?

Na szczęście w 3938 odcinku "Pierwszej miłości" stanie się jasne, że Karol nie będzie siedział wieczności za kratami. Grażyna i Brian postarają się o to, by wyszedł na wolność. Tak też się stanie.

Ważna decyzja Karola po opuszczeniu więzienia

Kiedy Weksler wyjdzie z aresztu w towarzystwie byłej żony i współpracownika, poczuje sporą ulgę. Także dlatego, że będzie w stanie udać się do "Barbariana" i odnaleźć Ewę. Uzna, że musi zapewnić Ewę o czystym sumieniu i swojej miłości. Zdradzamy, że kobieta raczej mu nie uwierzy, z dużym dystansem podjedzie do działań męża. Nadszarpnięte zaufanie nie da jej sądzić, że Karol faktycznie chce ją odzyskać. Jak potoczy się miłosna historia tej pary i czy podła prawniczka dostanie za swoje? To wyjdzie na jaw w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości".