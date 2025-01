Pierwsza miłość, odcinek 3936: Emilka i Kinga w pułapce psychola Mateusza! Uzbrojony Bartek nie zdąży ich uratować?- ZWIASTUN, ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 3938: Ksiądz Bruno porwany przez Mateusza! Wywiezie go do chatki pod Jasłem, gdzie więził Martę i Emilkę - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 3944: Wyjazd Ani i Białego do Hiszpanii obróci się w koszmar. To przez Melkę - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3936 - wtorek, 21.01.2025, o godz. 18 w Polsacie

Czy Emilka i Kinga zginą z rąk Mateusza w 3936 odcinku "Pierwszej miłości"? Oczywiście nie ma takiej możliwości, bo produkcja serialu nie uśmierci za jednym razem dwóch głównych bohaterek. Ale pułapka, którą zastawił na nie Mateusz okaże się bardzo skuteczna i spełni swoje zadanie! Bezwzględny psychol postara się o to, by Emilka i Kinga przeżyły chwile grozy, jak tylko wejdą na zaplecze sklepu dziecięcego we Wrocławiu. To właśnie tam zwabi je z pomocą Teresy, naiwnej matki Kingi, która dalej nie będzie wiedziała, że jej znajomy z jogi to poszukiwany w całej Polsce psychopatyczny morderca.

Co się stanie z Emilką i Kingą w 3936 odcinku "Pierwszej miłości"?

Nie dość, że w 3936 odcinku "Pierwszej miłości" Emilka i ciężarna Kinga na własne życzenie wpakują się w kłopoty, to jeszcze zamiast uciekać ze sklepu, razem wejdą na zaplecze, gdzie rozegra się prawdziwa maskara! Szybko zorientują się, coś jest nie tak, że jednak zostały zwabione w pułapkę, że za wszystkim jak zawsze stoi Mateusz, ale na wycofanie się będzie już za późno.

Zwiastun "Pierwszej miłości" odsłonił sceny jak przyjaciółki próbują dostać się na zaplecze. Czy znajdą tam Mateusza? Na ich szczęście Stika tam nie będzie, ale zostawi po sobie ślady krwawej rzezi... Kto padnie ofiarą Mateusza? To już pewne, że zabójca dopadnie księdza Bruna (Konrad Jałowiec), który wpadł już na jego trop.

Bartek w 3936 odcinku "Pierwszej miłości" znajdzie narzędzia zbrodni Mateusza Stika

Na tym jednak nie koniec emocji, bo gdy 3936 odcinku "Pierwszej miłości" Bartek dowie się, kto polecił Teresie sklep, do którego wysłała Kingę i Emilkę, przerażony pobiegnie na ratunek. Czy nie będzie za późno? Uzbrojony w pistolet Miedzianowski wejdzie na zaplecze sklepu dziecięcego i jego oczom ukaże się wstrząsający widok. Wszędzie będą ślady krwi. Znajdzie też młotek, linę i taśmę, którymi Mateusz posłuży się do ataku na księdza Bruna. To będą narzędzia zbrodni psychola.

Na szczęście Emilka i Kinga w 3936 odcinku "Pierwszej miłości" będą bezpieczne!

Pierwsza miłość ZWIASTUN. Lena kolejną ofiarą Mateusza! Emilka i Kinga w pułapce psychopaty Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Autor: