Pierwsza miłość, odcinek 3938: Ksiądz Bruno porwany przez Mateusza! Wywiezie go do chatki pod Jasłem, gdzie więził Martę i Emilkę - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3938 - czwartek, 23.01.2025, o godz. 18 w Polsacie

Porwanie księdza Bruna, którego Mateusz Stik dopuści się w 3937 odcinku "Pierwszej miłości" będzie dla niego kolejnym punktem planu zemsty wymierzonej przeciwko Marcie i Emilce. Od dłuższego czasu okrutny, nieobliczalny psychopata drwi z policji, kręci się wokół przyjaciółek, umawia się na spotkania z Teresą Żukowską (Ewa Sikibińska), wyciągając od matki Kingi (Aleksandra Zienkiewicz) cenne informacje o swoich ofiarach. A wszystko po to, by w decydującym momencie zaatakować, żeby zabić obie, tak jak zamorduje Lenę (Katarzyna Łochowska) i ostatecznie dokończyć swoje dzieło!

Ksiądz Bruno w "Pierwszej miłości" trafi na ślad Mateusza Stika

Już wkrótce w "Pierwszej miłości" obronie Marty stanie ksiądz Bruno, który trafi na ślad Mateusza, dzięki swoim informatorom, bezdomnym błąkającym się po ulicach Wrocławia. To oni rozpoznają na zdjęciu poszukiwanego Stika, wskażą kapłanowi miejsce, gdzie najczęściej pojawia się psychopatyczny morderca. Niestety Bruno nie będzie miał z przebiegłym, nieuchwytnym Mateuszem żadnych szans.

Marta w 3938 odcinku "Pierwszej miłości" odkryje, że Mateusz porwał księdza Bruna

Kiedy w 3938 odcinku "Pierwszej miłości" Marta dojdzie do przerażającego wniosku, że kolejną ofiarą Mateusza stał się ksiądz Bruno, który zniknie bez śladu, natychmiast ruszy mu na ratunek. Nie sama, bo w pościgu za psychopatą Marcie pomoże jej były chłopak Arek (Dariusz Wieteska). Rozpocznie się wyścig z czasem, bo stanie się jasne, że Mateusz zabije księdza Bruna jak tylko uzna go za zagrożenie!

W 3938 odcinku "Pierwszej miłości" porwany Bruno wywieziony do chatki pod Jasłem

Porwany Bruno w 3938 odcinku "Pierwszej miłości" trafi do kryjówki psychopaty, chatki pod Jasłem, w której dwa lata temu zwyrodnialec uwięził Martę i Emilkę, zgotował przyjaciółkom piekło na ziemi. Przerażona Marta wróci pamięcią do koszmarnych wydarzeń, obawiając się, że taki sam los spotka księdza, który jest jej bliskim przyjacielem, do którego poczuła coś więcej. Podąży tropem Mateusza aż do domku w lesie.

Czy Mateusz w 3938 odcinku "Pierwszej miłości" zabije księdza Bruna?

Nie dość, że Marta w 3938 odcinku "Pierwszej miłości" będzie musiała stoczyć walkę z własnym strachem, to jeszcze czeka ją konfrontacja z największym wrogiem, z potworem, który chciał ją zabić. Tuż po tym jak Marta i Arek dotrą do kryjówki Mateusza, wszystko będzie wskazywało na to, że jest już za późno, że psychol zabił księdza Bruna.

Czy seria makabrycznych wydarzeń skończy się w 3938 odcinku "Pierwszej miłości"? Czy Marta uratuje księdza? Czy Mateusz zostanie wreszcie złapany? Wygląda na to, że widzów czeka ostateczna rozgrywka z psychopatą Stikiem!