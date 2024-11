Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 3904: Dawid zagrozi małżeństwu Marysi i Kacpra! To nie przypadek, że tak się nią zainteresuje - ZDJĘCIA

Podstępny Dawid (Marcin Nowicki), który już jakiś czas temu zjawił się blisko Marysi (Aneta Zając) będzie konkurencją dla Kacpra (Damian Kulec)? Mężczyzna w 3904 odcinku "Pierwszej miłości" zakręci się koło Domańskiej i będzie robił wszystko, by dowiedzieć się o niej jak najwięcej. Jakie będą intencje tajemniczego Dawida? Dlaczego tak naprawdę pojawi się on w życiu Marysi w 3904 odcinku "Pierwsza miłość"? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!