Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 3896: Melka na skraju bankructwa! Straci pieniądze i zacznie oddawać swoje rzeczy do lombardu - ZDJĘCIA

W nadchodzącym 3896 odcinku serialu "Pierwsza miłość", który zobaczymy 19 listopada 2024 roku, Melka (Ewa Jakubowicz) znajdzie się na życiowym zakręcie. Bez środków na życie i zmuszona do podejmowania ryzykownych decyzji, podejmie desperacki krok. Zdecydowanie się na zastawienie cennych rzeczy w lombardzie, by zdobyć pieniądze na prezent dla Ani (Anna Pentz), to dopiero początek jej kłopotów. To właśnie w 3896 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Melka otworzy nowy rozdział pełen finansowych turbulencji. Jej problemy z pieniędzmi rozwiną się w niespodziewanym kierunku, wprowadzając ją w coraz większe tarapaty. Czy Melka po rozstaniu z Reterskim (Stefan Pawłowski) będzie biedna? Poznaj szczegóły i zobacz naszą GALERIĘ ZDJĘĆ!