Pierwsza miłość, odcinek 3868: Melka i Kamil są rodzeństwem! Stare zdjęcie z ich matką wszystko wyjaśni - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Pierwsza miłość, odcinek 3874: Wielki powrót Arka do Marty. Atak psychola Mateusza każe mu odzyskać ukochaną - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3868 - wtorek, 8.10.2024, o godz. 18 w Polsacie

Prawda o tym, co łączy Melkę i Kamila wyjdzie na jaw w 3868 odcinku "Pierwszej miłości" w dramatycznych okolicznościach! Reterski na wieść o tym, że Melka nadal kocha Piotrka (Michał Mikołajczak), że nie chce dłużej być jego żoną, wpadnie w taką wściekłość, że będzie zdolny do jeszcze większych podłości niż dotychczas!

Pobita, zastraszona Melka w 3868 odcinku "Pierwszej miłości" spróbuje się ratować, ale Remek okaże się sprytniejszy! Postanowi złapać w pułapkę Piotrka, by raz na zawsze pozbyć się rywala. Jedyną i ostatnią nadzieją Melki na ocalenie przed mężem potworem będzie Kamil.

Melka i Kamil na zdjęciu z matką sprzed lat

Zrządzeniem losu właśnie wtedy w 3868 odcinku "Pierwszej miłości" Biały znajdzie stare zdjęcie z dzieciństwa, sprzed blisko 20-stu lat, na którym będzie z mamą i siostrą. Podpis z tyłu fotografii to będzie dla Kamila dowód, że ma rodzeństwo, że Melka jest jego siostrą - "Strzegomice 2000 r. Mama z dziećmi"

- Zawsze myślałem, że zostałem sam... - powie Kamil, który w 3868 odcinku "Pierwszej miłości" uzmysłowi sobie, że życie Melki jest w jego rękach, że Reterski może zabić ją i Piotrka. Gdy mąż Melki dopadnie policjanta, Piotrek nie zdoła nic zrobić, by się wyrwać z jego pułapki. Kamil nie pozwoli jednak na to, by jego siostra Melka zginęła, czy cierpiała dłużej przez Reterskiego. Tylko czy zdoła ją ocalić?

Niedługo później, w 3871 odcinku "Pierwszej miłości", Melka i Piotrek będą desperacko walczyć nie tylko o swoją miłość, ale przede wszystkim o życie. Bezwzględny Reterski nie cofnie się przed niczym, żeby na zawsze ich rozdzielić. Ten szokujący dzień na zawsze zmieni też relacje Melki z bratem Kamilem.