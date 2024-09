Pierwsza miłość, odcinek 3868: Lucynka wyprowadzi się od Maurycego! Wyzna mu, że go nie kocha - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3868 - wtorek, 8.10.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3868 odcinku "Pierwszej miłości" Lucynka nie będzie mogła dłużej oszukiwać ani siebie, ani Maurycego. Choć przez wiele miesięcy udawali parę dla dobra Lusi (Kaja Ośnicka), Lucynka nie potrafiła odwzajemnić uczuć Maurycego, a ich relacja była oparta wyłącznie na wspólnym celu adopcji dziewczynki. Kiedy proces adopcyjny się zakończył, Lucynka zdała sobie sprawę, że będzie musiała prędzej czy później skończyć z udawaniem. W 3868 odcinku "Pierwszej miłości" postanowi wyznać Maurycemu, że go nie kocha i podjąć decyzję o wyprowadzce. Dla Maurycego to będzie ogromny cios, bo liczył, że ich rodzina kiedyś stanie się prawdziwa​...

Maurycy w 3868 odcinku "Pierwszej miłości" kompletnie się załamie. Jego nadzieje na szczęśliwą przyszłość z Lucynką i Lusią rozpadną się jak domek z kart. Lucynka, choć sama nie będzie pewna swoich decyzji, postanowi wynieść się z mieszkania Maurycego. Zrobi to dla dobra ich obojga, nie chcąc dłużej udawać związku.

Lucynka wyprowadzi się od Maurycego? Zaskakujący gość zmieni wszystko!

Kiedy Lucynka już zacznie pakować swoje rzeczy, by opuścić mieszkanie, wydarzy się coś zupełnie niespodziewanego. Do drzwi Maurycego zapuka tajemniczy mężczyzna. W 3868 odcinku "Pierwszej miłość" jego niespodziewane pojawienie się kompletnie odmieni bieg wydarzeń. Nie wiadomo jeszcze, kim on będzie ani dlaczego jego obecność wpłynie na Lucynkę, ale jedno jest pewne - kobieta nagle zmieni zdanie o wyprowadzce! Czy jego przybycie odkryje jakieś sekrety, czy po prostu jego obecność wywoła u Lucynki wahanie? Fani serialu z pewnością będą trzymać kciuki, by dowiedzieć się, dlaczego tak nagle postanowi zostać​!

Czy Maurycy będzie mieć jeszcze nadzieję na związek z Lucynką? Kobieta wyzna, że go nie kocha

Czy Maurycy będzie liczył na poważną relację z Lucynką? Kobieta wyzna, że go nie kocha, co dla mężczyzny będzie prawdziwym ciosem w serce. Maurycy od początku wierzył, że ich relacja, choć zaczęła się od fałszu, mogłaby z czasem przerodzić się w prawdziwe uczucie. Jednak szczerość Lucynki w 3868 odcinku "Pierwszej miłości" zburzy jego marzenia o wspólnej przyszłości. Mimo tego, nagłe zmiany w jej decyzjach mogą wciąż pozostawiać cień nadziei na odbudowanie relacji.