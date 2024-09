Pierwsza miłość, odcinek 3866: Weksler uda, że wybacza Ewie zdradę. Wpadnie na szatański plan zemsty - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3866 - piątek, 4.10.2024, o godz. 18 w Polsacie

Karol w 3866 odcinku "Pierwszej miłości" będzie już pewny, co zrobić z szokującą zdradą Ewy. Mimo iż żona wspierała go podczas pobytu w szpitalu i teoretycznie okazała skruchę, biznesmen na pewno nie wybaczy szybko tego, co go spotkało. Zdrada Ewy z Michałem dotyczy także Grażyny (Grażyna Wolszczak), która nie po raz pierwszy odczuła bolesne skutki zaufania do Domańskiego. Mężczyzna lubi podejmować głupie, często nieprzemyślane decyzje. Jego romans z Ewą wyszedł na jaw jeszcze w minionym sezonie "Pierwszej miłości", co spowodowało koszmarne powikłania zdrowotne u Karola. Mężczyzna wylądował w szpitalu i przez chwilę nie wiadomo było, co dalej z jego życiem i zdrowiem.

Karol uda, że wybacza Ewie

Plan Karola w 3866 odcinku "Pierwszej miłości" będzie dość prosty, ale przebiegły. Weksler specjalnie uda, że wybacza żonie zdradę. Zobaczy na własne oczy starania kobiety, która podejmie się ratowania małżeństwa. Spróbuje udowodnić biznesmenowi, iż zależy jej na wspólnej przyszłości. Weksler uzna, że najlepiej będzie udawać wybaczenie i przyjąć przeprosiny i skruchę Ewy. Ma to jednak związek z jego niecnym planem...

Weksler tylko pozornie wybaczy Ewie. Przyszykuje plan zemsty

Zemsta Karola dopiero nadchodzi. W 3866 odcinku "Pierwszej miłości" Weksler uda przebaczenie, ale tak naprawdę za nic nie zapomni zdrady żony z Domańskim. To za duże upokorzenie. Dlatego też, specjalnie uda, że zależy mu na ratowaniu małżeństwa, ale za plecami "ukochanej" zacznie tworzyć spisek. Będzie miał zamiar spektakularnie wykończyć Ewę i wykorzystać jej zaufanie. Czy plan się powiedzie? To okaże się wkrótce.