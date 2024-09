Pierwsza miłość, odcinek 3863: We-Med upadnie przez Nikodema?! To zemsta na Marysi - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 3855: Kaśka zaopiekuje się córką Jolki! Dojdzie do katastrofy?

"Pierwsza miłość" odcinek 3863 - wtorek, 1.10.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3863 odcinku "Pierwszej miłości" sprawy "We-Med" nabiorą bardzo kiepskiego obrotu. Grażyna mocno wystraszy się tym, co czeka klinikę w przyszłości. To nie pierwszy raz, kiedy ktoś próbuje mącić lub działać na szkodę placówki. Działy się tam różne rzeczy, a w 3863 odcinku "Pierwszej miłości" nadchodzi wielka fala kolejnych kłopotów. Co ma z tym wspólnego Nikodem?

Nikodem zniszczy We-Med?

Marysia będzie niemal pewna, że za poważnymi problemami Grażyny i całej kliniki stoi Nikodem. Niebezpieczny chłopak wciąż mąci, wykorzystuje uczucia Julki i tym razem wcale się nie podda. Niby straci z córką Marysi kontakt, ale tylko na chwilę. W 3863 odcinku "Pierwszej miłości" znów skontaktuje się z Julką, a także czeka go spotkanie z samą Domańską.

Marysia zobaczy na własne oczy, jak bardzo Julce zależy na kontakcie z youtuberem. Spróbuje z nim normalnie porozmawiać, ale nic z tego. Nikodem wykaże się bezczelnością, opryskliwością i lekceważeniem. Co ciekawe, spotkanie i dziwna rozmowa z influencerem zbiegną się w czasie z kłopotami w We-Med. Czy to oznacza, że chłopak doskonale wie, co robi? Marysia rzuci na niego swoje podejrzenia.

Cwany plan Nikodema

Zdradzamy, że kolejne odcinki "Pierwszej miłości" będą obfitowały w podejrzane, niebezpieczne zapędy Nikodema. Marysia ma swoją czujność i stuprocentową rację w tym, że córka w ogóle nie powinna mieć takich znajomych. Julka jest innego zdania, co pokaże na każdym kroku. Niezadowolenie i zniesmaczenie na twarzy dziewczyny będzie widoczne gołym okiem, aż do momentu ponownego kontaktu ze strony youtubera.

Niestety Nikodem znów pokaże, na co go stać. Problemy w We-Med to jedno, ale chłopak ponownie zabierze się za Julkę. Ma w głowie kolejny szalony i niebezpieczny pomysł.