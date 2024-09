Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 3861: Śmierć Adama we własnym domu?! Biernacki padnie zakrwawiony po ataku Laury - ZDJĘCIA

Biernacki (Krystian Wieczorek) umrze we własnym domu?! W 3861 odcinku "Pierwszej miłości" dojdzie do szokujących, wstrząsających zdarzeń w posiadłości lekarza. Laura (Katarzyna Maciąg) znajdzie się w bezpośrednim zagrożeniu, ponieważ nie przewidzi działań Wenerskiego (Przemysław Sadowski) i Pauliny (Jowita Budnik). Salowa spróbuje dotrzeć na czas do mieszkania Adama, ale on wpadnie w szał. W 3861 odcinku "Pierwszej miłości" Laura stanie w obronie swojej i Pauliny, więc zaatakuje Adama! Roztrzaska mu szklaną butelkę na głowie... Zobacz szokujące ZDJĘCIA z tych scen.

Najnowsze z działu Pierwsza miłość Pierwsza miłość, odcinek 3860: Powrót miłości Laury i Adama. Wybaczy Biernackiemu wszystkie krzywdy Pierwsza miłość Pierwsza miłość, odcinek 3857: Jerzy umrze? Ojciec Marty ulegnie groźnemu wypadkowi! Pierwsza miłość Pierwsza miłość, odcinek 3855: Kaśka zajmie się córką Jolki! Dojdzie do katastrofy? Pierwsza miłość Pierwsza miłość, odcinek 3842: Julka w niebezpieczeństwie! Nikodem będzie chciał skrzywdzić córkę Marysi - ZDJĘCIA Pierwsza miłość Pierwsza miłość, odcinek 3856: Tajemnicza paczka Śmiałka zawstydzi całą wieś! Co takiego zamówi Sołtys? "Pierwsza miłość" odcinek 3861 - piątek, 27.09.2024, o godz. 18 w Polsacie Adam Biernacki umrze w 3861 odcinku "Pierwszej miłości"?! Takich scen w mieszkaniu lekarza jeszcze nie było! Jeśli ktoś myśli, że Laura nie da "ukochanemu" kolejnych szans, mocno się myli. Naiwna artystka nadal nie odpuści tematu uczuć do lekarza, mimo iż sama wydała go w ręce policji. Miało to miejsce jeszcze w minionym sezonie serialu, ale od tamtej pory wydawało się, że wreszcie przejrzała na oczy i nie chce mieć kontaktu z mężczyzną. Niestety to nie koniec historii Laury i Adama, bo cwany Biernacki znów zakręci matką Anki (Anna Pentz) i zdobędzie jej zaufanie. Nie ma jednak pojęcia, że czujny Wenerski będzie robił wszystko, byle tylko zdemaskować jego obłudę. W czasie kiedy Adam zbajeruje Laurę, Jakub zacznie węszyć w sprawie rzekomego wyjazdu szantażysty Adama. Lekarz nie uwierzy, że ten człowiek po prostu zniknął za granicą i nie ma w tym drugiego dna. Paulina poleci Laurze na ratunek, ale dojdzie do bójki! Laura i Adam będą przebywali w domu Biernackiego w 3861 odcinku "Pierwszej miłości", a artystka nie będzie świadoma, że naraża się na wielkie niebezpieczeństwo. To Jowita, która również nie spuści oczu z działań Adama i Jakuba, poleci ostrzec matkę Anki. Wtargnie do mieszkania i znajdzie się pośrodku piekła! Wściekły Adam chwyci salową w 3861 odcinku "Pierwszej miłości", przyciśnie kobietę do ściany i zacznie podduszać! Laura zobaczy na własne oczy, jak wielkim manipulantem i niebezpiecznym człowiekiem jest lekarz. Natychmiast spróbuje pomóc Paulinie. Laura roztrzaska butelkę na głowie Adama. Biernacki padnie we krwi Takich scen w "Pierwszej miłości" dawno nie było. Kiedy Laura zobaczy w jak dużych kłopotach jest Paulina, że Biernacki prawdopodobnie byłby zdolny ją udusić, ona sięgnie po szklaną butelkę i zaatakuje mężczyznę. Roztrzaska mu szkło na głowie, co doprowadzi do zalania twarzy lekarz krwią. Adam padnie na ziemię w 3861 odcinku "Pierwszej miłości", a przerażone Laura z Pauliną wyjdą cało z tej potyczki. Czy Biernacki umrze? Na finał tych scen trzeba jeszcze poczekać. Pierwsza miłość ZWIASTUN. Oliwka doprowadzi do katastrofy na ślubie Kaliny i Oskara. Artur powróci do życia Kingi i i okaże się największym wsparciem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.