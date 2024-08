Pierwsza miłość, odcinek 3849: Anka z Białym przerwą podróż Kaliny z Oskarem. Dramatyczne wieści ściągną małżeństwo do Polski - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość. Koniec życia Artura w Wadlewie? Po powrocie do Doroty wróci do Wrocławia?

"Pierwsza miłość" odcinek 3849 - środa, 11.09.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3849 odcinku "Pierwszej miłości" Anka będzie zagubiona w związku z tym, czy informować Kalinę i Oskara na temat szokujących, podejrzanych wydarzeń we Wrocławiu. Jak informowaliśmy, wyjazd zakochanych do Włoch będzie romantyczny i nagły, ale wywoła lawinę zdarzeń. Przede wszystkim, młodzi nie będą świadomi faktu, iż cwana Oliwka (Anastazja Małocha) wcale nie odpuściła tematu knucia i mącenia i nadal "ma oko" na Kalinę. To Krystian (Patryk Pniewski) z Brianem (Dominik Rybiałek) przeczują, iż coś jest na rzeczy.

Kalina straci kontakt z Magdą, ale to nie koniec

W związku z wyjazdem Kaliny, opiekę nad Marlenką przejmie Magda (Anna Głosek), w towarzystwie Alana (Alan Andersz). Siostra i brat nowożeńców będą mieli przypilnować dziecko, które nie poleci z mamą i tatą do Włoch. Niestety we Wrocławiu zacznie dochodzić do dziwnych zdarzeń, m.in. otrzymania podejrzanej przesyłki, która będzie wyglądała jak prezent. Szkoda tylko, że to wcale nie kupiony od serca podarek dla nowożeńców...

Kalina w 3849 odcinku "Pierwszej miłości" poczuje, że coś jest nie tak. Nie zapomni przecież o córce, więc spróbuje dodzwonić się do Magdy, by upewnić się co do tego, że wszystko jest w porządku. Niestety siostra przestanie odbierać telefon...

Anka przerwie włoski wyjazd Kaliny i Oskara. Po tym telefonie wrócą do Polski

To Anka ostatecznie przerwie pobyt Kaliny i Oskara we Włoszech. Ukochana Białego uzna, że nie może być tak, iż matka Marlenki nie ma świadomości, co dzieje się z jej dzieckiem. I słusznie, bo sytuacja stanie się coraz poważniejsza. Niepokojące wieści z Wrocławia starczą, by zakochani opuścili włoskie klimaty i powrócili do domu.

Czy Marlenka zostanie porwana, a koszmar Kaliny i Oskara powróci ze zdwojoną siłą? O tym przekonamy się już niebawem.