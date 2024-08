Pierwsza miłość, odcinek 3849: Marlenka zostanie porwana? Kalina straci kontakt z siostrą, której powierzy swoje dziecko! - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość. Koniec życia Artura w Wadlewie? Po powrocie do Doroty wróci do Wrocławia?

"Pierwsza miłość" odcinek 3849 - środa, 11.09.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3849 odcinku "Pierwszej miłości" widzowie będą świadkami jakże ironicznego zbiegu okoliczności - Kalina i Oskar, po trudnych miesiącach pełnych napięć, wreszcie zdecydują się na krótki, niespodziankowy wyjazd do Włoch, chcąc cieszyć się chwilami spokoju. Tymczasem w Polsce sytuacja stanie się coraz bardziej dramatyczna. Marlenka, która już w 3848 odcinku "Pierwszej miłości" od rana będzie starała się otworzyć tajemniczy prezent, nagle w następnym odcinku zniknie z oczu siostry Kaliny, która zajmie się nią pod nieobecność matki? Początkowo wydawać się będzie, że to tylko chwilowy brak kontaktu, ale gdy Kalina nie dodzwoni się do siostry, zacznie odczuwać rosnący niepokój.

Niepokojący telefon od Ani - Co stanie się z Marlenką?

Ania w 3849 odcinku "Pierwszej miłości" zadzwoni do Kaliny z niepokojącymi wieściami. Ukochana Białego (Igor Paszczyk) ponformuje ją, jest jest kłopot z Marlenką, a wszystkie próby kontaktu z siostrą Kaliny kończą się niepowodzeniem. To, co miało być beztroskim wyjazdem, nagle stanie się pełnym napięcia pościgiem za prawdą. Kalina, przerażona myślą, że jej córka mogła zostać porwana, postanowi wraz z Oskarem natychmiast wrócić do Polski.

Czy Marlenka zostanie porwana w nowym sezonie "Pierwszej miłości"?

Rzekome porwanie Marlenki przypomni o wcześniejszych problemach Kaliny, która już raz musiała stawić czoła podobnej sytuacji. Przypomnijmy, że w jednym z wcześniejszych odcinków minionego sezonu "Pierwszej miłości" Kalina przeżyła koszmar, gdy jej córka zniknęła i została uznana za porwaną. Tamta trauma wciąż jest żywa, a teraz sytuacja może się powtórzyć. W 3849 odcinku "Pierwszej miłości" widzowie będą mogli obserwować, jak Kalina i Oskar podejmują desperackie kroki, aby odnaleźć Marlenkę. Czy ich wysiłki przyniosą oczekiwany rezultat? Czy Kalina ponownie odnajdzie swoją córkę, czy tym razem będzie musiała pogodzić się z najgorszym?

Brak kontaktu z siostrą Kaliny - Czy Magda będzie zamieszania w jej zniknięcie?

Kilkukrotne próby Kaliny skontaktowania się z siostrą zakończą się niepowodzeniem - telefon będzie milczał, a wiadomości pozostaną bez odpowiedzi. Początkowo ukochana Oskara przetłumaczy sobie brak kontaktu zwykłym zabieganiem siostry czy problemami technicznymi, jednak z każdą kolejną godziną niepokój będzie narastać. Czy Marlenka odnajdzie się cała i zdrowa? Tego dowiemy się wkrótce!