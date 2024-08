Pierwsza miłość. Krystian i Alan będą spiskować przeciwko Oskarowi i Kalinie? Przeszłość nie da im spokoju! - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość. Koniec życia Artura w Wadlewie? Po powrocie do Doroty wróci do Wrocławia?

Alan i Krystian przeciwko Kalinie Oskarowi w nowym sezonie "Pierwszej miłości"

Alan, młodszy brat Oskara, powróci do serialu w nowym sezonie "Pierwszej miłości" z zamiarem załatwienia spraw, które od dawna go dręczą. Jego relacja z Oskarem nigdy nie należała do najlepszych, a napięcia między nimi osiągną punkt kulminacyjny w nowych odcinkach po przerwie wakacyjnej! W tym samym czasie Krystian, który od lat nie może zapomnieć o Kalinie, również nie zamierza odpuścić? Choć Kalina i Oskar w końcu chcą się pobrać, dawni znajomi nie przestaną knuć przeciwko nim. Wszystko wskazuje na to, że Alan i Krystian znajdą wspólny język i być może razem zorganizują intrygę, która może doprowadzić do tragedii!

Zdjęcie z planu wywołało falę spekulacji!

Atmosfera wokół nowego sezonu "Pierwszej miłości" po wakacjach zaczyna się zagęszczać! W mediach społecznościowych już jakiś czas temu pojawiło się zdjęcie z planu, na którym widzimy Krystiana i Alana razem. To właśnie ta fotografia rozpaliła wyobraźnię fanów, którzy zaczęli snuć teorie na temat ich wspólnych działań przeciwko Oskarowi i Kalinie. Czy to dowód na to, że Krystian i Alan połączą siły w nowym sezonie, aby uprzykrzyć życie nowożeńcom?

Czy Alan i Krystian będą robić wszystko, aby zakłócić szczęście Kaliny i Oskara? Według doniesień, ich działania mogą doprowadzić do dramatycznych sytuacji, które wywrócą życie młodej pary do góry nogami. Ślub, który ma być początkiem nowego rozdziału, stanie się polem walki z demonami przeszłości. Alan, który zawsze czuł się niedoceniany przez brata, teraz w końcu będzie miał okazję wyrównać rachunki. Krystian natomiast, nadal targany uczuciami do Kaliny, nie cofnie się przed niczym, aby ponownie wejść do jej życia? Czy to możliwe, że ich spisek zniszczy życie Kaliny i Oskara?

Kiedy oglądać nowy sezon "Pierwszej miłości"?

Nowy sezon powróci na antenę Polsatu już 2 września 2024 roku. Odcinki będą emitowane od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00.