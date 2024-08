Pierwsza miłość, odcinek 3848: Córka Kaliny w niebezpieczeństwie? Marlenka dostanie tajemniczy prezent z dziwną zawartością!

"Pierwsza miłość" odcinek 3848 - wtorek, 10.09.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3848 odcinku "Pierwszej miłości" Marlenka od samego rana będzie starała się otworzyć tajemniczy prezent, który wzbudzi jej ciekawość. To niewinne z pozoru pudełko może jednak skrywać coś znacznie bardziej niebezpiecznego, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Marlenka, nieświadoma zagrożenia, będzie próbowała dowiedzieć się, co kryje się w środku. Czy ten podarunek to tylko niewinna zabawka, czy może część przerażającego planu zemsty podstępnej Oliwki?

W tym samym czasie Brian (Dominik Rybiałek) i Krystian (Patryk Pniewski) będą ostrzegać Madzię (Anna Głosek), siostrę Kaliny przed Oliwką, która najwyraźniej nie zapomniała o swojej chęci zemsty. W 3848 odcinku "Pierwszej miłości" mężczyźni będą przekonani, że Oliwka ma niebezpieczne zamiary i że to ona może stać za tajemniczym prezentem, który dostała Marlenka. Czy Oliwka rzeczywiście postanowi zaatakować niewinną dziewczynkę, aby zemścić się na Kalinie i Oskarze?

Czy Kalina i Oskar zdążą uratować Marlenkę?

Kalina i Oskar, nieświadomi niebezpieczeństwa, w 3848 odcinku "Pierwszej miłości" będą cieszyć się swoim wyjazdem, podczas gdy w Polsce córka kobiety będzie zmagać się z tajemniczym prezentem. Czy Kalina i Oskar zdążą zareagować, zanim będzie za późno? Czy Marlenka odkryje zawartość pudełka na czas, a może coś dramatycznego wydarzy się, zanim ktokolwiek zorientuje się, co się dzieje?

Widzowie "Pierwszej miłości" mogą spodziewać się emocjonującego odcinka, pełnego zwrotów akcji i napięcia. Tajemniczy prezent, który dostanie Marlenka w 3848 odcinku "Pierwszej miłości", stanie się początkiem dramatycznych wydarzeń, które na zawsze mogą odmienić życie Kaliny, Oskara. Czy uda im się wrócić do domu na czas i uratować Marlenkę, zanim będzie za późno?

Oliwka zaplanuje intrygę i wplącze w to córkę Kaliny?

Oliwka, zdeterminowana, by osiągnąć swój cel, nie cofnie się przed niczym, nawet jeśli oznacza to wplątanie niewinnej Marlenki w niebezpieczną grę. Czy w 3848 odcinku "Pierwszej miłości" Oliwka wykorzysta swoje umiejętności manipulacji, aby zrealizować swój plan, a tajemniczy prezent, który dostanie Marlenka, będzie jednym z kluczowych elementów jej spisku? Tego z pewnością dowiemy się już niebawem, oglądając najnowsze odcinki kultowego serialu!