Pierwsza miłość, odcinek 3847: Pożegnanie Kaliny i Oskara z bliskimi. jeden telefon może przekreślić wszystko - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3847 - poniedziałek, 9.09.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3847 odcinku "Pierwszej miłości" Kalinę i Oskara pochłonie wizja wyjazdu do Włoch. Rozpoczną wielkie pakowanie na wyprawę. Jak informowaliśmy, ceremonia w USC w Polsce nie potoczy się po myśli nowożeńców. Pojawią się kłopoty, ale z odsieczą nadejdzie pomysłowa Sandra (Kamila Baar) ze swoją niespodzianką. Chociaż większość osób bardzo kibicuje młodej parze, niestety są i tacy, którym wadzi ich szczęście. Oskar zdąży przeprowadzić szczerą rozmowę z bratem, ale to wyjątkowo nie od będzie źródłem problemu w 3847 odcinku "Pierwszej miłości".

Pożegnanie Kaliny i Oskara z bliskimi w 3847 odcinku "Pierwszej miłości"

Oskar zacznie wynosić walizki z mieszkania, kiedy Kalina do ostatniej chwili nie wypuści Marlenki z rąk. Ta rozłąka spowoduje smutek, ale także ekscytację. Dziewczynka zostanie pod opieką Magdy oraz Alana, który jeszcze długo będzie kręcił się wokół brata i jego ukochanej. Zdradzamy, że w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości" siostra Kaliny i brat Oskara odegrają kluczową rolę wobec bezpieczeństwa dziewczynki.

Tajemniczy telefon od Oliwki zaniepokoi Krystiana i Briana

To Oliwka jest osobą, która od dawna mąci i knuje za plecami Kaliny. W 3847 odcinku "Pierwszej miłości" to Krystian (Patryk Pniewski) z Brianem (Dominik Rybiałek) będą przekonani, iż przebiegła Oliwka coś knuje. Jeden telefon może zawarzyć na udanym wypadzie Kaliny i Oskara do Włoch. Oliwka zabrzmi jak osoba niebezpieczna, niezrównoważona i pragnąca poklasku. Krystian i Brian będą wręcz przekonani, że Oliwka żywi wielką urazę do Kaliny i jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Mają rację...