Pierwsza miłość

Pierwsza miłość. Namiętny pocałunek Laury i Arka! Marta nigdy im tego nie wybaczy? - ZDJĘCIA

W najnowszych odcinkach serialu "Pierwsza miłość" między Laurą (Katarzyna Maciąg), najlepszą przyjaciółką Marty (Honorata Witańska), a Arkiem (Dariusz Wieteska), byłym ukochanym Marty, dojdzie do namiętnego pocałunku, który na zawsze zmieni ich relacje. To, co miało być niewinną pomocą w przygotowaniach niespodzianki dla Marty, przerodzi się w iskrzące od emocji chwile. W najnowszych odcinkach serialu "Pierwsza miłość" ich relacje staną się bardziej skomplikowane niż kiedykolwiek wcześniej. Czy Marta będzie w stanie wybaczyć zdradę przyjaciółki i byłego chłopaka? A może to początek końca ich przyjaźni? Koniecznie poznaj więcej szczegółów i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ.