Pierwsza miłość, odcinek 3852: Arek nie wytrzyma i rzuci Martę! Po ostrej kłótni z Piotrkiem podejmie decyzję - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3852 - poniedziałek, 16.09.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3852 odcinku "Pierwszej miłości" Arek będzie coraz bardziej przytłoczony zazdrością, którą wzbudza w nim Piotrek. Choć Marta wielokrotnie zapewniała go o swojej wierności, to insynuacje Jerzego (Grzegorz Wons), że Marta może mieć romans, podsycą jego obawy. Arek będzie obserwował każdy ruch Piotrka i Marty, a każda ich rozmowa będzie wywoływała u niego gniew i frustrację.

Kiedy w końcu dojdzie do konfrontacji między Piotrkiem a Arkiem, wybuchnie prawdziwa bomba emocji. W 3852 odcinku "Pierwszej miłości" padną gorzkie słowa, a Arek nie wytrzyma i postanowi zakończyć ten toksyczny związek?

Związek Marty i Arka rozpadnie się na dobre?

Czy Arek w 3852 odcinku "Pierwszej miłości" podejmie decyzje o rozstaniu się z Martą? Choć wydawało się, że ich miłość przetrwa każdą burzę, to zazdrość, nieporozumienia i plotki w końcu zrobią swoje. Czy to już koniec ich relacji? Czy Marta i Arek będą mieli szansę na pogodzenie się, czy jednak ta decyzja będzie ostateczna? Widzowie nie będą mogli oderwać oczu od ekranów, gdy w 3852 odcinku "Pierwszej miłości" ta burzliwa relacja dojdzie do punktu, z którego może nie być już powrotu.

"Pierwsza miłość". Marta znajdzie się w sytuacji bez wyjścia. Nie zawalczy o Arka?

Zaskoczona i zrozpaczona Marta w 3852 odcinku "Pierwszej miłości" znajdzie się w sytuacji bez wyjścia. Będzie próbowała ratować związek z Arkiem, ale jej próby spełzną na niczym. Arek, zaślepiony zazdrością i manipulacjami Jerzego, nie będzie chciał słuchać wyjaśnień. Piotrek, który również stanie w centrum tej dramy, nie pomoże w uspokojeniu sytuacji - wręcz przeciwnie, jego obecność tylko podsyci gniew Arka. W 3852 odcinku "Pierwszej miłości" Marta znajdzie się na granicy rozpaczy, próbując zrozumieć, jak doszło do takiego rozpadu ich związku.