Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 3907: Fatalny finał pojednawczej kolacji Marty i Arka. Nie ma dla nich szans? - ZDJĘCIA

W 3907 odcinku serialu "Pierwsza miłość" ma się odbyć pojednawcza randka Marty (Honorata Witańska) z Arkiem (Dariusz Wieteska). Niestety oboje nie przypuszczają, co może nastąpić. W przygotowaniach do niespodziankowego spotkania Arka będzie pomagała mu Laura (Katarzyna Maciąg). Czy aby na pewno chodzi jedynie o to, by dopilnować wszystkiego na miejscu? W 3907 odcinku "Pierwszej miłości" okaże się, że wspólny cel może zbliżyć do siebie nie te osoby, o których była mowa.