Na Wspólnej, odcinek 4081: Igor obwini się o tragedię Jasia i Julki! Nie zdoła ich uchronić przed chorą Anką - ZDJĘCIA, WIDEO

"Na Wspólnej" odcinek 4081 - poniedziałek, 15.09.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4081 odcinku "Na Wspólnej" Igor w końcu zda sobie sprawę, na jakie niebezpieczeństwo naraził swoje dzieci i nie będzie mógł sobie tego darować. I nie stanie się to bez przyczyny, gdyż nastąpi to tuż po tym, jak chora Anka rzuci się na niego z nożem, gdy ten zabierze jej syna, jak Julka uświadomi go w tym, że jego partnerka znów go otruła!

I wówczas Nowak już odizoluje ją od synka, dla którego wciąż będzie stanowić niebezpieczeństwo. Ale jak sam się przekona już nie tylko dla niego, ale i jego córki, jego samego i jej samej! I z tego względu w 4081 odcinku "Na Wspólnej" zdecyduje się ją zamknąć w psychiatryku. Tym bardziej, gdy dowie się od Arka (Marek Kalita), że cierpi na przeniesiony zespół Münchhausena.

Kamilowi nie uda się pocieszyć załamanego Igora w 4081 odcinku "Na Wspólnej"!

Tyle tylko, że mimo tego w 4081 odcinku "Na Wspólnej" wciąż nie będzie mógł być spokojny, gdyż los chorej Anki w psychiatryku wciąż pozostanie niepewny. A to dlatego, że lekarze nie będą mogli przetrzymywać jej tam wbrew jej woli, a że jego chora partnerka nie będzie chciała tam zostać, to znów zrobi się niebezpiecznie.

I to w 4081 odcinku "Na Wspólnej" już kompletnie załamie Igora, który pójdzie się wyżalić Kamilowi. Oczywiście, Hoffer spróbuje wesprzeć swojego przyjaciela i podtrzymać go na duchu, ale niestety mu się to nie uda.

- Nie potrafiłem ochronić własnych dzieci. Nadal nie wiem, jak to zrobić - zwierzy mu się Igor.

- Igor, to nie jest twoja wina - zacznie zapewniać go Kamil.

- Nie rozumiesz - skwituje Nowak, po czym wyjdzie z mieszkania Hoffera.

- Nie jesteś temu winien - rzuci za nim przyjaciel, ale wcale go tym nie przekona.

To Jaś postawi Igora na nogi w 4082 odcinku "Na Wspólnej"!

Tak samo jak Julka, która w 4081 odcinku "Na Wspólnej" wróci z powrotem do ojca, aby go wesprzeć. Tym bardziej, że w ich mieszkaniu nie będzie już chorej Anki, przez co i ona będzie mogła w końcu czuć się tam bezpiecznie. Ale niestety i jej nie uda się pocieszyć ojca!

Jednak w 4082 odcinku "Na Wspólnej" pojawi się ktoś, dzięki komu Igor się podniesie! A nie kto inny Jaś, którego Nowak w końcu odbierze ze szpitala. I to właśnie on zmotywuje go do walki o swoją rodzinę i sprawi, że w końcu znajdzie sposób na to, jak zapewnić jej bezpieczeństwo! Jaki? Ultimatum, jakie przedstawi chorej Ance, aby zmusić ją do leczenia! I to takie stanowcze, że nie pozostawi jej wyboru, bo w grę wejdzie właśnie Jaś!