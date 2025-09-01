Na Wspólnej, odcinek 4082: Igor po ataku chorej Anki postawi jej warunek! Nigdy nie zobaczy Jasia - ZDJĘCIA, WIDEO

"Na Wspólnej" odcinek 4082 - wtorek, 16.09.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4082 odcinku "Na Wspólnej" chora Anka skończy w psychiatryku, gdy zacznie stanowić poważne niebezpieczeństwo nie tylko dla Jasia, który ponownie wyląduje przez nią w szpitalu, gdy znów zacznie mu podawać witaminę D za plecami Igora, ale także siebie i swoich najbliższych! Tyle tylko, że w grę nie wejdą tu już wyłącznie słowa, a i czyny, bo w końcu obłąkana Anka chwyci za nóż i rzuci się z nim na Nowaka, gdy ten zabierze od niej syna!

I oczywiście, nie zrobi tego bez powodu, gdyż szybko dowie się, że Jaś ponownie wylądował w szpitalu właśnie przez nią. I choć tym razem chora partnerka mu się do tego nie przyzna, to prędko za pomocą ukrytej w mieszkaniu kamerki zdemaskuje ją Julka! Nowakówna pokaże ojcu nagranie, na którym będzie jasno i wyraźnie widać, że to ona znów truje Jasia!

A gdy Nowak ją z tym skonfrontuje, to ona uzna, że sama wie najlepiej, co jest potrzebne jej synowi, po czym ucieknie, gdy nie uda jej się tym przekonać ukochanego. I jak wróci, a synka już nie będzie, to zacznie grozić Igorowi, ale finalnie ugodzi sama siebie, za co już w 4081 odcinku "Na Wspólnej" wyląduje już na oddziale zamkniętym!

Niepewny los chorej Anki w psychiatryku w 4081 odcinku "Na Wspólnej"!

Tyle tylko, że w 4081 odcinku "Na Wspólnej" Igor nie będzie miał pewności, czy chora ukochana na pewno tam zostanie! A to dlatego, że z rozmowy z lekarką dowie się, że nie będą mogli jej tam przetrzymywać wbrew jej woli.

A że oczywiście chora Anka nie będzie mogła tam zostać, to Nowak będzie musiał coś wymyślić, aby ją tam zatrzymać! Tym bardziej, że przecież w 4081 odcinku "Na Wspólnej" nie będzie chciał dłużej narażać siebie, swoich dzieci i przede wszystkim i jej samej!

- Rozumiem, że w takim stanie jej nie wypuścicie? - spyta ją z nadzieją Igor.

- Proszę pana, nasi pacjenci mają też swoje prawa. Jeżeli pani Anna odmówi dalszego leczenia, nikt nie będzie w stanie jej do niczego zmieścić - odpowie mu lekarka, czym kompletnie go załamie.

Igor zmusi chorą Ankę do leczenia w 4082 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale już w 4082 odcinku "Na Wspólnej" w końcu znajdzie na to rozwiązanie i postanowi zmusić ją do tego szantażem! Zdradzamy, że Igor postawi swojej chorej ukochanej jasne ultimatum, w którym zmusi ją do leczenia, gdyż w przeciwnym razie zapewni jej, że już więcej nie zobaczy swojego synka.

- Albo podpiszesz zgodę na leczenie albo więcej nie zobaczysz Jasia - zapowie stanowczo Igor.

I choć oczywiście Anka w 4082 odcinku "Na Wspólnej" nie będzie chciała się na to zgodzić, to jednak nie będzie mieć wyboru, gdyż tym razem Igor będzie w tym tak zdeterminowany, że już jej nie odpuści! A jej tłumaczenia i błagania nie zrobią już na nim żadnego wrażenia!

- Nie... Nie możesz mi tego zrobić - powie załamana Anka.

- Mogę i zrobię - zapewni ją Nowak.

- Nie możesz! Nie wolno ci! Jestem jego mamą - przypomni mu, co on tylko wykorzysta - Wiem, dlatego to podpiszesz!

