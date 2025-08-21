Na Wspólnej, odcinek 4079: Igor i Anka ponownie wylądują z synkiem w szpitalu! Julka ujawni ojcu, co zrobiła Jasiowi

"Na Wspólnej" odcinek 4079 - środa, 10.09.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4079 odcinku "Na Wspólnej" Anka i Igor znów wylądują z Jasiem w szpitalu i to niestety nie bez przyczyny! A wszystko przez to, że chora partnerka Nowaka kolejny raz zacznie go truć, gdy on zostawi ją samą z synkiem i to mimo ostrzeżenia lekarza! Zdradzamy, że psychiatra kobiety da mu jasno do zrozumienia, że nawet mimo podjęcia leczenia, jego partnerka nie będzie mogła sama zajmować się chłopcem, gdyż wciąż będzie stanowić dla niego niebezpieczeństwo! Tym bardziej, że, aby leki zadziałały będzie musiała je przyjmować przez co najmniej rok, a i tak nie będzie gwarancji, że po tym czasie już wróci do pełni zdrowia i wyleczy swoje lęki.

I niestety tak będzie, o czym w 4079 odcinku "Na Wspólnej" Nowak boleśnie się przekona, gdy u jego synka znów wyjdzie podwyższony poziom witaminy D, przez co kolejny raz będzie mógł zostać w szpitalu. I choć oczywiście Anka nie przyzna się do tego, że to ona ponownie podała dziecku witaminy, mimo iż lekarka wyraźnie tego zabroniła, gdyż już ostatnio Jaś miał z tym problem, to ona będzie wiedzieć lepiej. Ale zbyt długo tego nie ukryje!

Julka nagra moment, jak chora Anka podaje Jasiowi leki w 4079 odcinku "Na Wspólnej"!

A wszystko przez to, że w 4079 odcinku "Na Wspólnej" zdemaskuje ją Julka! Zdradzamy, że w trakcie nieobecności Igora i Anki, którzy będą w tym czasie w szpitalu, Nowakówna wróci do domu i zdemontuje kamerkę, którą zostawiła, aby obserwować chorą partnerkę ojca! Tak samo jak ona wcześniej zrobiła to w jej przypadku. Tyle tylko, że Julka będzie mieć naprawdę ku temu powody!

A to dlatego, że ona w 4079 odcinku "Na Wspólnej" będzie się kierować rzeczywistą troską i strachem o brata, który wciąż będzie przebywał ze swoją nieobliczalną matką. I dobrze, bo niestety szybko dojdzie do kolejnej tragedii. Ale na szczęście wszystko się nagra!

Przerażony Igor dowie się, że to jego chora partnerka otruła ich synka w 4079 odcinku "Na Wspólnej"!

I już w 4079 odcinku "Na Wspólnej" Julka przekaże ojcu kartę z nagraniem Anki, którą Igor od razu obejrzy. I z przerażeniem odkryje, że to właśnie jego chora partnerka podawała ich synkowi szkodliwą substancję, do czego choć w pierwszym przypadku mu się przyznała, tak teraz będzie inaczej. Ale Nowak już będzie znał prawdę i oczywiście tak tego już nie zostawi!

W 4080 odcinku "Na Wspólnej" Igor pokaże Ance nagranie, na którym będzie jasno i wyraźnie widać, jak to ona szkodzi ich synkowi. Ale oczywiście, chora partnerka Nowaka nie będzie widzieć w tym nic złego, gdyż uzna, że to ona będzie znać potrzeby Jasia najlepiej! A gdy nie uda jej się tym przekonać ukochanego, to niespodziewanie wybiegnie z domu, a dziennikarz zabierze chłopca do szpitala na obserwację, aby w ten sposób go uchronić! Tym bardziej, że chora Anka w końcu wróci do domu i zacznie się zachowywać coraz bardziej irracjonalnie!