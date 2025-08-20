Na Wspólnej, odcinek 4075: Porażający dramat Igora! Nie poradzi sobie z chorą Anką i świrującą Julką - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4075 - środa, 3.09.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4075 odcinku "Na Wspólnej" Igor już sam przestanie panować nad tym, co dzieje się w jego domu! I choć chora Anka w końcu pójdzie na terapię i dostanie leki, to jednak Nowak będzie miał z tyłu głowy, że przed jego ukochaną jest jeszcze daleka droga do tego, aby wyleczyć swoje lęki i odzyskać zdrowie. Szczególnie, że wciąż będzie wpadać na nietypowe pomysły.

Zdradzamy, że w 4075 odcinku "Na Wspólnej" Anka kupi poradniki o błędach wychowawczych, aby samej poradzić sobie ze swoim problemem. Jednak Igor poleci jej, aby lepiej skonsultowała się w tym temacie ze swoją lekarką. Tyle tylko, że nie zdoła z tym przypilnować swojej ukochanej, gdyż wtedy otrzyma przerażający telefon ze szkoły Julki!

Anka i Julka nie będą słuchać Igora w 4075 odcinku "Na Wspólnej"!

Oczywiście, w 4075 odcinku "Na Wspólnej" Igor natychmiast zjawi się w placówce, a swojego synka zostawi z Anką! Mimo iż psychiatra będzie go ostrzegać, że nawet mimo leków, matka chłopca nie będzie mogła z nim zostawać, bo wciąż będzie stanowić dla niego niebezpieczeństwo. Ale Nowak nie będzie chciał bagatelizować także i spraw córki. Tym bardziej, że i Julce w końcu zacznie odwalać, bo Nowakówna pobije się z koleżanką, czym zszokuje ojca!

Ale w 4076 odcinku "Na Wspólnej" zdziwi się on jeszcze bardziej, gdy córka odmówi powrotu do domu, gdzie wciąż będzie przebywać nieobliczalna Anka! I to oczywiście nie spodoba się Igorowi, który w ten sposób nie będzie miał nad nią teraz żadnej kontroli. Jednak to wcale nie ona będzie jej potrzebować, a właśnie Anka, która znów zostanie sama z synkiem, co nie skończy się dobrze!

U Nowaka dojdzie do kolejnej tragedii w 4076 odcinku "Na Wspólnej"!

A wszystko przez to, że w tym samym czasie w 4076 odcinku "Na Wspólnej" ukochana Igora znów zacznie truć ich synka! Chora Anka, kierując się "troską" o Jasia, ponownie zacznie podawać mu leki, co kolejny raz będzie mieć tragiczny finał. Tym bardziej, że już ostatnio wyszedł u niego podwyższony poziom witaminy D, który przez nią tylko zwiększy!

I wówczas w 4076 odcinku "Na Wspólnej" Igor znajdzie się w kropce, gdyż nie dość, że nie zdoła wpłynąć na swoją córkę, to jeszcze i na partnerkę, przez co dojdzie do kolejnej tragedii. A on zostanie w tym wszystkim zupełnie sam...