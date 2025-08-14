Na Wspólnej, odcinek 4075: Julka pobije się z koleżanką! W końcu odwali jej tak jak Ance - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4075 - środa, 3.09.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4075 odcinku "Na Wspólnej" Anka nakupi poradników wychowawczych, ale Igor zasugeruje jej, że powinna najpierw skonsultować to z psychiatrą. Tym bardziej, że już przecież rozpocznie leczenie. Jednak sam nie będzie dla niej w tej sprawie, a już na pewno w tym momencie żadnym autorytetem! Czemu? Wszystko przez jeden telefon ze szkoły Julki!

Zdradzamy, że w 4075 odcinku "Na Wspólnej" nauczycielka Nowakównej skontaktuje się z jej ojcem i zaprosi go na rozmowę do szkoły tuż po tym jak Julka pobije się z jedną z koleżanek, czym mocno go zszokuje. A to dlatego, że w życiu nie pomyślałby, że jego córka była do czegoś takiego zdolna!

Zachowanie Julki zszokuje Igora w 4075 odcinku "Na Wspólnej"!

Co prawda, Julka będzie miała już za sobą jedną głupotę, a mianowicie tą, jak dała się wkręcić koleżance w niebezpieczny biznes i wstawiła swoje intymne zdjęcia do Internetu, licząc na szybko zarobek, ale jednak szybko z tego zrezygnowała, gdy zaczęli wypisywać do niej napaleni faceci. Wówczas Nowakówna w mig zrozumiała swój błąd, ale w 4075 odcinku "Na Wspólnej" zupełnie niespodziewanie wpakuje się w kolejne kłopoty...

Oczywiście, w 4075 odcinku "Na Wspólnej" Igor stawi się w szkole i aż nie będzie mógł uwierzyć w zachowanie swojej córki, która przecież przy chorobie Anki wykazała się największym rozsądkiem. A to dlatego, że to ona jako pierwsza dostrzegła, że z matką Jasia (Kazio Wierzbicki) dzieje się coś niedobrego i niezwłocznie zaalarmowała o tym Ewę (Ewa Gawryluk), jak i w końcu samego Igora, gdy oberwała od niej za to z rykoszetem. A teraz i jej w końcu odwali...

Córka Nowaka zacznie zachowywać się tak jak jego chora partnerka w 4075 odcinku "Na Wspólnej"!

Czy w 4075 odcinku "Na Wspólnej" będzie w tym wina Igora, który zaniedba córkę właśnie z uwagi na chorą Ankę? A może jego chorej partnerki, która w końcu podziała destrukcyjnie nie tylko na siebie, ale i córkę Nowaka? Tym bardziej, że niestety i z Nowakówną będzie coraz gorzej...

Zdradzamy, że już w 4076 odcinku "Na Wspólnej" Igor spróbuje namówić swoją córkę do powrotu do domu, ale Julka nie będzie chciała o tym słyszeć, gdyż wciąż będzie bać się partnerki ojca, która mimo podjęcia leczenia, wciąż będzie siać zagrożenie. I Nowakówna doskonale będzie o tym wiedzieć, gdyż tak samo jak wcześniej ona ją podglądała, tak teraz ona będzie obserwować Ankę z domu Ostrowskich... Czy do czegoś jeszcze posunie się Julka? Przekonamy się już niebawem!