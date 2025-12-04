Na Wspólnej, odcinek 4135: Darek załatwi Kalinę?! Wreszcie zyska okazję do zemsty - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4135 - czwartek, 18.12.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4135 odcinku "Na Wspólnej" Darek w końcu wyczeka momentu, w którym będzie mógł zemścić się na Kalinie za to, co mu zrobiła! Szczególnie, że skutki jej zachowania będzie odczuwał do dziś, bo przecież między nim a Kasią (Julia Chatys) wciąż nie będzie tak samo jak kiedyś. A wszystko przez rzekomy napad na Trzeciak, którego Żbik oczywiście się nie dopuścił, ale prawniczka wszystko spreparowała tak, aby wyglądało inaczej! I stąd miała go w potrzasku!

Ale w 4135 odcinku "Na Wspólnej" role się odwrócą i to Darek zyska okazję do zemsty, gdy Gronkowski, jeden z klientów kancelarii Zakościelnego (Dariusz Niebudek) ucieknie z konwoju więziennego, a funkcjonariusze będą przekonani, że któryś z prawników polecił mu udawać chorobę psychiczną. I choć Andrzej stanie w obronie zespołu, to jednak więzień faktycznie dopadnie Kalinę, która zdesperowana poprosi o pomoc Darka!

Darek wyda Kalinę w 4135 odcinku "Na Wspólnej"?

Jednak w 4135 odcinku "Na Wspólnej" Trzeciak nie uniknie przesłuchania! Oczywiście, Kalina uda niewinną, choć wcale nią nie będzie i doskonale będzie zdawać sobie z tego sprawę. I choć odegra niezłą scenkę przed policjantami, to tym razem nie będzie mogła być spokojna, że prawda nie wyjdzie na jaw, gdyż przecież Darek będzie mógł ją oczernić!

Szczególnie, że w 4135 odcinku "Na Wspólnej" i Żbik będzie dysponował dowodami na nie do końca legalne praktyki zawodowe Trzeciak, czego Kalina będzie świadoma! I stąd zacznie się obawiać, że Darek mógłby ją wydać! Tym bardziej, za to, co mu zrobiła!

Trzeciak nie odpuści w 4136 odcinku "Na Wspólnej"!

Tyle tylko, że w 4135 odcinku "Na Wspólnej" i ona wciąż będzie mieć na niego haki, gdyż będzie posiadać fałszywe dowody na to, co "miał" jej zrobić, przez co sprawa nie będzie taka oczywista. I choć Darek będzie mógł ją wyłożyć, to jednak nie będzie to dla niego takie bezpieczne! Czy zdecyduje się zaryzykować?

A może w tej sytuacji w 4135 odcinku "Na Wspólnej" jednak odpuści lub uderzy w nią, gdzieś indziej? Tym bardziej, że po całej tej akcji Andrzej będzie chciał zwolnić Kalinę, lecz Tadek (Jakub Pruski) oczywiście się na to nie zgodzi! Szczególnie, że Trzeciak już zadba o to, aby znaleźć haki i na młodego Zakościelnego! I właśnie nimi będzie potem znów szantażować Żbika!