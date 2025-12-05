Na Wspólnej, odcinek 4136: Kalina w ciąży z Tadkiem?! Uwikła Zakościelnego w kolejną intrygę

"Na Wspólnej" odcinek 4136 - poniedziałek, 22.12.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4136 odcinku "Na Wspólnej" Kalina umówi się na spotkanie z Tadkiem, w trakcie którego powie mu o ciąży, czym kompletnie go zszokuje. Tym bardziej, że Zakościelny dopiero co zacznie się z nią spotykać i w ogóle jeszcze nie będzie gotowy na dziecko. I stąd poradzi jej na poważnie zastanowić się, czy aby na pewno chce je urodzić i od razu zaproponuje także swoją pomoc, gdyby jednak zdecydowała się na aborcję.

Tyle tylko, że w 4136 odcinku "Na Wspólnej" Tadek nie będzie świadomy, że to podstęp, gdyż Kalina nie będzie w żadnej ciąży! Jednak zmyśli ją, aby później znów mieć czym szantażować jego najbliższych, gdyż nagra słowa Zakościelnego i oczywiście nie omieszka z nich nie skorzystać.

Zakościelny będzie chciał zwolnić Kalinę w 4136 odcinku "Na Wspólnej"!

Tym bardziej, że po ostatniej akcji w 4136 odcinku "Na Wspólnej" będzie jej grozić zwolnienie z kancelarii Zakościelnego! A wszystko przez to, że Andrzej (Dariusz Niebudek) dowie się, że to właśnie ona kazała udawać chorobę psychiczną jednemu z więźniów, który ucieknie z konwoju, co będą podejrzewać policjanci. I choć początkowo pewny niewinności swojego zespołu prawnik zaprzeczy, to jednak szybko wyjdzie na jaw, że to sprawka Trzeciak, gdy bandzior dopadnie ją w kancelarii, a ona od razu poprosi o pomoc Darka!

I mimo iż Kalina nakłamie policji w trakcie przesłuchania i uda niewinną, to jej przeszłość w kancelarii będzie już przesądzona, bo tym razem o Darek będzie miał ją w garści. Tym bardziej, że będzie świadomy jej niekonwencjonalnych metod zawodowych jak nikt inny, z czego i ona zda sobie sprawę. Dlatego w 4136 odcinku "Na Wspólnej" wymyśli bajeczkę z ciążą, aby później szantażować nią Żbika!

Trzeciak zacznie szantażować Żbika nagraniem z Tadkiem w 4137 odcinku "Na Wspólnej"!

Szczególnie, że już w 4136 odcinku "Na Wspólnej" sam Andrzej będzie chciał zwolnić Kalinę. Ale jak tylko o jego pomyśle dowie się Tadek, to od razu stanie w jej obronie. Tym bardziej, po tym, co od niej usłyszy.

I to sprawi, że w 4137 odcinku "Na Wspólnej" Kalina szybko odzyska pewność siebie i otwarcie zapowie, iż w obecnej sytuacji nie będzie można jej zwolnić. Trzeciak otwarcie zagrozi Żbikowi, że jeśli jednak się do tego posuną, to ona ujawni nagrania z Zakościelnym, na których namawia on ją do aborcji, co przecież będzie karalne! I niestety znów to ona będzie o krok do przodu...