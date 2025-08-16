Na Wspólnej, odcinek 4076: Anka znów zacznie truć Jasia! Igor zostawi z nią syna i znów dojdzie do tragedii?

"Na Wspólnej" odcinek 4076 - czwartek, 4.09.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4076 odcinku "Na Wspólnej" Igor za wszelką cenę będzie próbował naprawić relację z córką, która mocno ucierpi przez jego chorą partnerkę! Do tego stopnia, że Julka już sama zeświruje i pobije się z koleżanką, przez co Nowak zostanie wezwany do szkoły córki. Oczywiście, dziennikarz niezwłocznie się tam zjawi, tym bardziej, że wciąż nie będzie z nią mieszkał, gdyż Julka wciąż nie będzie chciała wrócić do domu! I to nawet mimo podjęcia przez chorą Ankę leczenia. Tym bardziej, że nawet po nim ich stosunki wciąż pozostaną napięte!

Ale Nowak tak łatwo się nie podda i w 4076 odcinku "Na Wspólnej" spróbuje namówić córkę do powrotu do domu! Igor ponownie spotka się z Julką i zacznie ją przekonywać, aby jednak z powrotem z nimi zamieszkała, gdyż i z nią zacznie dziać się coś niedobrego, przez co on będzie chciał mieć i ją na oku. Tyle tylko, że Nowakówna nie będzie chciała o tym słyszeć, gdyż wciąż będzie się bać nieobliczalnej Anki! I jak prędko się okaże bardzo słusznie...

Anka ponownie zacznie podawać Jasiowi leki w 4076 odcinku "Na Wspólnej"!

A wszystko przez to, że w 4076 odcinku "Na Wspólnej" Igor się zapomni i zostawi Ankę samą z Jasiem! I to mimo tego, iż jej lekarka kategorycznie tego zabroniła, gdyż przecież nawet mimo podjęcia leczenia, będzie ona stanowić dla dziecka zagrożenie, bo od tak nie wyzdrowieje od przyjęcia leków. A z pewnością tak szybko nie miną jej lęki, które niestety znów prędko dadzą o sobie znać...

Zdradzamy, że w 4076 odcinku "Na Wspólnej" Anka znów zacznie podawać Jasiowi leki! I to nawet mimo tego, iż po koszmarze o jego śmierci, sama je wyrzuci, gdyż zrozumie, że tylko szkodzi nimi ich dziecku. Ale teraz znów po nie sięgnie i pod nieobecność ukochanego ponownie mu je podoba! Jednak nie będzie przy tym świadoma jednego!

Czy Julka zdoła zapobiec kolejnej tragedii w 4076 odcinku "Na Wspólnej"?

A mianowicie, że w 4076 odcinku "Na Wspólnej" role się odwrócą i teraz to Julka będzie podglądać ją przez ukrytą kamerkę w ich mieszkaniu z domu babci Ewy (Ewa Gawryluk). I z tego względu będzie wiedzieć, że chora Anka wciąż nie wróciła do zdrowia, gdyż już wcześniej będzie podglądać ją i ojca, jak wrócą z wyjazdu znad morza wcześniej, bo kobieta będzie źle znosić leki, przez co zepsuje im cały wyjazd!

Ale czy w 4076 odcinku "Na Wspólnej" Julka zobaczy też moment, gdy chora Anka znów zacznie truć Jasia? Czy Nowakówna zaalarmuje o tym babcię i ojca? Czy tym razem zdoła uratować swojego przyrodniego brata, który już ostatnio ledwo zniósł "troskę" swojej matki? Przekonamy się już niebawem!