Na Wspólnej, odcinek 4069: Igor dowie się od psychiatry, że mimo leków Anka i tak może nie wyzdrowieć - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4069 - poniedziałek, 25.08.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4069 odcinku "Na Wspólnej" chora Anka, po koszmarze o śmierci synka, w końcu stawi się u psychiatry w towarzystwie Igora. Matka Jasia upoważni swojego ukochanego do otrzymywania informacji o swoim stanie zdrowia. Tym bardziej, że przecież wcześniej sama wreszcie mu się przyzna do trucia chłopca, odwołania wcześniejszej wizyty czy zainstalowaniu kamerki. I z tym postanowi być z nim do końca szczera.

I choć w 4069 odcinku "Na Wspólnej" Igor będzie liczył na to, że po podaniu leków Anka szybko wróci do siebie, to jej lekarka szybko wyprowadzi go z błędu! I da mu jasno do zrozumienia, że jej terapia może potrwać znacznie dłużej! Ale to i tak nie będzie wszystko!

- Jeśli liczy pan na to, że pańska partnerka dostanie leki i z dnia na dzień wyzdrowieje, to proszę nie mieć złudzeń - uświadomi go psychiatra.

- To znaczy ile? - zapyta Igor.

- Rok... w optymistycznym scenariuszu - przyzna kobieta.

Diagnoza chorej Anki przerazi Igora w 4069 odcinku "Na Wspólnej"!

Tyle tylko, że w 4069 odcinku "Na Wspólnej" od razu zaznaczy, że uspokojenie lęków chorej Anki może potrwać znacznie dłużej niż sama terapia, czym już go zmartwi! Ale ostatecznie dobije go tym, jak powie, że w tym czasie jego partnerka absolutnie nie może przebywać z dzieckiem sam na sam, gdyż będzie stanowić dla niego dalsze niebezpieczeństwo!

I wówczas w 4069 odcinku "Na Wspólnej" Igor na poważnie zacznie się martwić o przyszłość ich rodziny. I choć chora Anka będzie pełna nadziei na to, że jednak wyzdrowieje i wróci do normalności, to jej ukochany po indywidualnej rozmowie z jej lekarką będzie już jednak innego zdania, bo przecież ona nie będzie wiedzieć wszystkiego!

Nowak znów wybierze partnerkę, a nie córkę w 4071 odcinku "Na Wspólnej" i szybko tego pożałuje?

Ale zdradzamy, że i jej entuzjazm szybko opadnie, gdyż już w 4071 odcinku "Na Wspólnej" zacznie źle reagować na przyjmowane leki! I to do tego stopnia, że odbije się to na jej związku z Igorem i sprawi, że jej kontakty z Julką (Maja Oświecińska) znów staną się napięte! I wówczas już sama Anka zacznie się martwić, że będzie mogła zostać zupełnie sama.

W 4071 odcinku "Na Wspólnej" Anka szczerze przeprosi Igora, licząc na to, że uda jej się go przy sobie zatrzymać. I oczywiście tak się stanie, gdyż Nowak i tak jej nie zostawi. I znów poświęci przy tym swoją relację z córką, co niestety nie skończy się dobrze ani dla Anki, ani dla Julki!