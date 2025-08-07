Na Wspólnej, odcinek 4071: Chora Anka zostanie sama po straszliwej diagnozie? Julka jako pierwsza się od niej odwróci - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4071 - środa, 27.08.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4071 odcinku "Na Wspólnej" chora Anka zacznie się obawiać, że może zostać zupełnie sama! A wszystko przez wstrząsającą diagnozę, którą usłyszą wspólnie z Igorem od jej psychiatry, do którego wreszcie się wybierze, gdy przyśni jej się koszmar o śmierci Jasia! Zdradzamy, że według słów lekarki ukochana Nowaka będzie musiała przez ponad rok przyjmować leki, ale uspokojenie jej lęków będzie mogło potrwać znacznie dłużej. i z tego względu nie będzie mogła być ona z synkiem, dla którego będzie stanowić niebezpieczeństwo.

I choć już wtedy Igor sam zacznie się martwić o przyszłość ich rodziny, to jednak Anka będzie pełna nadziei na to, że uda jej się wrócić do zdrowia. Ale niestety już w 4071 odcinku "Na Wspólnej" jej entuzjazm opadnie, a w jej głowie pojawią się dokładnie takie same myśli, jak w przypadku jej partnera. Ale czemu tak się stanie?

Julka odtrąci chorą Ankę w 4071 odcinku "Na Wspólnej"!

Wszystko przez wspólny wyjazd Anki i Igora nad morze w 4071 odcinku "Na Wspólnej", z którego para wróci szybciej niż się na niego uda! A to dlatego, że ukochana Nowaka będzie źle reagować na przyjmowane leki, przez co ich wypad nie będzie dla nich żadną atrakcją, stąd zdecydują się go skrócić. Rodzicie małego Jasia wrócą do mieszkania, w którym zastaną Julkę i nie minie nawet chwila, jak między ukochaną, a córką Igora znów zrobi się gorąco!

W 4071 odcinku "Na Wspólnej" Nowak od razu wyczuje napięcie na linii Anka - Julka. I choć córka zostanie z nimi na obiedzie, to jednak o nocy Igor będzie mógł zapomnieć, bo córka ponownie nie będzie chciała przebywać z jego chorą partnerką pod jednym dachem. I wówczas dziennikarz znów znajdzie się w kropce, a Anka zacznie się bać, że w końcu i on ją zostawi!

Igor i Ewa także odwrócą się od chorej Anki w 4071 odcinku "Na Wspólnej"?

I w tym momencie w 4071 odcinku "Na Wspólnej" chora Anka zacznie się już straszliwie obawiać, że zostanie zupełnie sama. Tym bardziej, że nie będzie mogła być z Jasiem, a teraz odwróci się od niej jeszcze Julka. I wówczas zacznie się bać, że w końcu w przypadku Igora i Ewy (Ewa Gawryluk) będzie mogło być podobnie.

I oczywiście, w 4071 odcinku "Na Wspólnej" szczerze przeprosi Igora za zepsucie ich wyjazdu i wyrazi swoje obawy, czego świadkiem stanie się także Julka, która także będzie podglądać ojca i jego partnerkę z ukrytej kamerki! Czy po tych słowach Anki zdecyduje się jej odpuścić i jednak wróci do domu? A może wręcz przeciwnie! Czy sprawi, że i Igor i Ewa się od niej odwrócą? Przekonamy się już niebawem!