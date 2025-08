Na Wspólnej, odcinek 4070: Powrót dawnej Agier! Zostanie szefową komisji w sprawie śmierci pacjenta Arka i znów się zacznie - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4070 - wtorek, 26.08.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4070 odcinku "Na Wspólnej" nastąpi koniec przemiany Krystyny! A to dlatego, że niestety wróci stara i wredna Agier, która jak tylko dojdzie do zdrowia u boku swojej córki Łucji (Magdalena Kaczmarek), Kamila i Uli (Julia Jurek), to kolejny raz pokaże swoją prawdziwą twarz. I przez to znów oberwie się i samemu Hofferowi. Ale jak do tego dojdzie?

Wszystko zacznie się w 4070 odcinku "Na Wspólnej", gdy Agier zostanie szefową komisji, badającą okoliczności śmierci ojca milionera na oddziale kardiochirurgicznym Kamila! Oczywiście, Krystyna niezwłocznie poinformuje o tym Hoffera, który po jej przemianie będzie liczył na to, że sprawę w końcu uda się rozstrzygnąć na korzyść lekarzy, do czego z resztą wcześniej sama namawiała go pani profesor, ale niestety słono się pomyli, bo gdy matka Łucji ponownie dojdzie do władzy, to znów zmieni się o 180 stopni!

Agier pójdzie na układ z Różańskim w 4071 odcinku "Na Wspólnej"?

Szczególnie, że w 4070 odcinku "Na Wspólnej" Kamil dowie się o kolejnym oskarżeniu na swoim oddziale, co oczywiście Różański postanowi wykorzystać. I z tego względu czym prędzej spotka się z Agier i opowie jej o swoim bólu. A następnie złoży jej pewną propozycję. Ale czy Krystyna ją przyjmie?

Bardzo możliwe, gdyż już w 4071 odcinku "Na Wspólnej" komisja niezwłocznie rozpocznie przesłuchania lekarzy, a na pierwszy ogień oczywiście pójdzie Arek, który był głównym prowadzącym operację ojca Różańskiego. Mimo iż jego syn wolał, aby tego zabiegu podjął się Nalepa, ale Hoffer zdecydował inaczej i oddał go w ręce Ostrowskiego, a jedynie asystę Lwa.

Krystyna zacznie atakować lekarzy w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej"!

I już w 4071 odcinku "Na Wspólnej" Krystyna oczywiście zaatakuje Arka, a w 4072 odcinku "Na Wspólnej" dostanie się jeszcze i Kamilowi! Tym bardziej, że pani profesor nie będzie się hamować w udowodnieniu swoich "racji", na dowód czego wytknie Hofferowi nawet problem z alkoholem, czym mocno go zaskoczy.

I w 4072 odcinku "Na Wspólnej" Kamil otwarcie zapyta ją, dlaczego nie stoi po stronie lekarzy. Ale w odpowiedzi usłyszy tylko ostrzeżenie, aby nie próbował wpływać na pracę komisji, która oczywiście będzie ją kontynuować, gdyż do przesłuchania zostanie im jeszcze także Nalepa. Czy Lew zdoła uratować lekarzy? A może wredna Krystyna ostatecznie ich pogrąży? Przekonamy się już niebawem!