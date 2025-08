Na Wspólnej, odcinek 4069: Igor pozna wstrząsającą diagnozę Anki! Nie będzie mogła być już z Jasiem - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4069 - poniedziałek, 25.08.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4069 odcinku "Na Wspólnej" Anka w końcu wybierze się na spotkanie z psychiatrą. Ale tym razem już na poważnie, bo ukochana Igora wreszcie nie będzie kłamać i nie odwoła go za plecami ukochanego. Tym bardziej, że w końcu zgodzi się, aby sam z nią poszedł, co Nowak proponował już wcześniej, ale wówczas jego partnerka tego nie chciała, bo wcale nie miała zamiaru się tam pokazywać.

Jednak koszmar o śmierci Jasia zmieni wszystko i Anka wreszcie faktycznie zdecyduje się spotkać z psychiatrą i podjąć leczenie. A co więcej, poprosi przy tym jeszcze Nowaka, aby jej towarzyszył, na co on oczywiście się zgodzi. I w 4069 odcinku "Na Wspólnej" wybierze się z ukochaną na wizytę do specjalisty, w trakcie której usłyszy wstrząsającą diagnozę!

Chora Anka będzie musiała się leczyć w 4069 odcinku "Na Wspólnej"!

Szczególnie, że w 4069 odcinku "Na Wspólnej" Anka postanowi już niczego nie ukrywać i zgodzi się, aby lekarka poinformowała o jej stanie zdrowia i Igora. I w ten sposób Nowak dowie się, że jego ukochanej faktycznie potrzebna jest aż ponad roczna terapia. Tyle tylko, że przy tym kobieta da mu jasno do zrozumienia, że uspokojenie jej lęków, jeśli chodzi o zdrowie Jasia, może potrwać znaczenie dłużej...

I choć w 4069 odcinku "Na Wspólnej" ukochana Igora będzie pełna optymizmu, że terapia pomoże jej się z tym wszystkim uporać, to jednak Nowak będzie pełen obaw. A to dlatego, że zacznie straszliwie martwić się o przyszłość ich rodziny, w której zabraknie jego ukochanej na ponad rok, a mimo tego i tak nie będzie gwarancji, że będzie po niej w pełni zdrowia. Ale na pewno będzie musiała się jej podjąć, gdyż dalsze zostawianie jej sam na sam z Jasiem będzie mogło skończyć się tragicznie, gdyż wciąż będzie stanowić dla synka poważne niebezpieczeństwo!

Ukochana Igora będzie źle reagować na leczenie w 4071 odcinku "Na Wspólnej"!

I to w 4069 odcinku "Na Wspólnej" kompletnie załamie Igora, który po poznaniu diagnozy Anki poszuka wsparcia u Ewy (Ewa Gawryluk). A Ostrowska oczywiście nie odmówi mu pomocy i wspólnie znajdą nawet pewne rozwiązanie. Zdradzamy, że para wybierze na wspólny wyjazd nad morze, który jednak nie skończy się dobrze, gdyż rodzicie Jasia wrócą z niego przed czasem, bo ukochana Igora będzie źle reagować na przypisane jej leki.

I wówczas w 4071 odcinku "Na Wspólnej" i ona straci swój wcześniejszy entuzjazm i zacznie się bać, że zostanie zupełnie sama. Tym bardziej, że po powrocie jej relacje z Julką (Maja Oświecińska) znów staną się dość napięte. Ale mimo tego, Igor oczywiście jej nie zostawi!