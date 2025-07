Na Wspólnej, odcinek 4067: Anka odda Igorowi syna! Pojedna się z Julką i Ewą - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4067 - środa, 13.08.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4067 odcinku "Na Wspólnej" życie Anki i Igora zmieni się o 180 stopni! A wszystko przez to, że ukochana Nowaka w końcu przestanie kontrolować swojego synka przez 24 godziny na dobę i sama odda go jego ojcu, nie obserwując go przy tym na żadnych kamerkach! Tym bardziej, że w końcu sama przyzna się dziennikarzowi do założenia kamerki w salonie w jego mieszkania z uwagi na swoje niepohamowane lęki o ich dziecko, które także przez nią przedawkuje witaminę D i w ciężkim stanie wyląduje w szpitalu, gdy dojdzie u niego do gwałtownych wymiotów.

I dopiero to skłoni Ankę do przyznania się do krzywdzenia Jasia, o co wcześniej będzie oskarżać na zmianę Ewę z Julką. Tyle tylko, że w tym przypadku nie będzie mieć wytłumaczenia, gdyż żadna z nich nie będzie podawać dziecku witamin, przez co ukochana Igora nie będzie mieć wyboru! I wówczas przerażony Nowak aż każe jej się leczyć. I choć nie od razu, to w 4067 odcinku "Na Wspólnej" Anka w końcu się na to zdecyduje, gdy przyśni jej się śmierć Jasia.

Ewa wybaczy i wesprze chorą Ankę w 4067 odcinku "Na Wspólnej"!

I wówczas w 4067 odcinku "Na Wspólnej" ukochana Igora obudzi się w takiej histerii, że wreszcie postanowi się za siebie wziąć! Anka zdecyduje się w końcu pójść na terapię i poprosi przy tym o wsparcie swojego partnera, które oczywiście otrzyma! Ale Nowak nie poprzestanie jedynie na współtowarzyszeniu jej w trakcie wizyty u psychiatry, na którą matka jego dziecka wreszcie dotrze, ale także pomoże jej w pojednaniu się z jego matką i córką!

W 4067 odcinku "Na Wspólnej" Igor zabierze Jasia na spacer, aby Anka mogła na spokojnie porozmawiać Ewą. Ukochana Nowaka szczerze przeprosi jego matkę, której opowie o swoich niepohamowanych lękach o syna, spowodowanych śmiercią pierwszego dziecka.

Oczywiście, Ostrowska doskonale to zrozumie i nie będzie zbyt długo chować urazy. A wręcz przeciwnie, gdyż zdecyduje się nawet jej pomóc. Szczególnie, że już wcześniej wspólnie z Arkiem (Marek Kalita) sugerowali Igorowi podjęcie przez nią terapii. I z tego względu nie będzie mogła jej przy tym nie wesprzeć!

Igor przeprosi Julkę w imieniu Anki w 4067 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale w 4067 odcinku "Na Wspólnej" Igor zadba nie tylko o pojednanie Anki z Ewą, ale także i Julką, która również mocno przez nią oberwie, gdyż początkowo to ją będzie obwiniać najpierw o przeziębienie Jasia, a następnie o to, że wyląduje przez nią w szpitalu! Nie mówiąc już o tym, jaką aferę jej zrobi, gdy Nowakówna w porozumieniu z ojcem zabierze go na spacer, aby ona mogła odpocząć. I choć po rozmowie z Nowakiem nieco odpuści, to po akcji z witaminami znów odpali!

I z tego względu w 4067 odcinku "Na Wspólnej" Nowak znów postanowi przeprosić swoją córkę za zachowanie Anki i tym samym nieco się za nią wstawić u Julki. Tym bardziej, w perspektywie przyznania się jego ukochanej do winy i podjęcia przez nią terapii. I w tym celu wspólnie z Jasiem zjawi się przed szkołą córki. Ale czy i tym razem uda się ją udobruchać? Mina Nowakównej wskazuje na to, że jej ojciec będzie się musiał przy tym nieco natrudzić, ale wydaje się, że ostatecznie da radę!