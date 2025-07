Na Wspólnej, odcinek 4067: Chora Anka pójdzie na terapię! Śmierć dziecka ostatecznie ją do tego przekona - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4067 - środa, 13.08.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4067 odcinku "Na Wspólnej" Anka obudzi się cała w histerii po nocnym koszmarze! I nic dziwnego, gdyż przyśni jej się nie byle co, bo śmierć Jasia! I trudno się dziwić, gdyż wokół synka jej i Igora ostatnio sporo się wydarzy i to właśnie przez nią!

Do tego stopnia, że chłopiec w ciężkim stanie wyląduje w szpitalu, gdy ona za plecami wszystkim zwiększy mu dawkowanie witamin, w efekcie czego dziecko je przedawkuje i zacznie gwałtownie wymiotować. I wówczas konieczna okaże się interwencja medyczna i szybkie podanie kroplówki!

I także wtedy Anka w końcu się przyzna, że to wyłącznie jej wina! A to dlatego, że w końcu przestraszy się konsekwencji swoich działań, gdyż wszystko wymknie się już i jej spod kontroli, gdyż nie będzie to już zwykłe przeziębienie, za które na zmianę winą obarczać będzie Julkę (Maja Oświecińska) z Ewą (Ewa Gawryluk)!

I wówczas przerażony Igor już nie będzie jej prosił, aby zgłosiła się na terapię, którą będą sugerowali jej wcześniej Ostrowscy, gdy Arek (Marek Kalita) uzna, że Anka cierpi na depresję poporodową, a już sam ją tam wyśle! I w 4067 odcinku "Na Wspólnej" jego ukochana w końcu się na nią zdecyduje! Ale nie bez powodu!

Nocny koszmar Anki przekona ją do podjęcia terapii w 4067 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4067 odcinku "Na Wspólnej" nocny koszmar Anki tak ją zmrozi, że w końcu postanowi posłuchać swoich najbliższych i faktycznie zapisać się na terapię i podjąć leczenie! A nie jak do tej pory tylko to udawać lub odwoływać spotkania z psychiatrą w ostatnim momencie.

A to dlatego, że sen o śmierci Jasia zadziała na nią jak wstrząs! I nic dziwnego, gdyż przecież ukochana Igora już straciła jedno dziecko ze swoim mężem Magnusem (Krzysztof Kowalski) i nie będzie chciała, aby ta sytuacja powtórzyła się w związku z Igorem.

I z tego względu w 4067 odcinku "Na Wspólnej" naprawdę postanowi się leczyć i umówić do psychiatry! I to tym razem już na serio, gdyż sama poprosi przy tym Igora o wsparcie, które oczywiście od niego otrzyma! Ale nie tylko!

Igor i Ewa pomogą chorej Ance w 4067 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4067 odcinku "Na Wspólnej" Anka w końcu odda synka w ręce Igora i to bez żadnej kontroli! A sama spotka się w tym czasie z Ewą, którą szczerze przeprosi za swoje ostatnie zachowanie i bezpodstawne oskarżenia kierowane w jej stronę co do złej opieki nad Jasiem.

Ukochana Nowaka przyzna się Ostrowskiej do swoich niepohamowanych lęków względem chłopca, co jego babcia oczywiście zrozumie i jej wybaczy. A na dodatek jeszcze w 4067 odcinku "Na Wspólnej" obieca jej pomóc!

Na Wspólnej. Julka przekona się, do czego jest zdolna Ania! Marzena rozpozna w Ninie dziewczynę syna Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.