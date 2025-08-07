Na Wspólnej, odcinek 4070: Łucja zostawi Kamila?! Otrzyma ofertę nie do odrzucenia

"Na Wspólnej" odcinek 4070 - wtorek, 26.08.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4070 odcinku "Na Wspólnej" przyszłość Łucji i Kamila stanie pod dużym znakiem zapytania! I to nie tylko za sprawą kolejnej przemiany matki Agier, która znów stanie się jędzą i ponownie da im ostro popalić, gdy zostanie szefową komisji, badającą okoliczności śmierci ojca milionera w ich szpitalu, ale także niespodziewanej propozycji jej córki!

Zdradzamy, że w 4070 odcinku "Na Wspólnej" Łucja otrzyma ofertę posady ordynatorki kardiochirurgii w Łodzi, co będzie ogromnym wyróżnieniem nie tylko dla niej, ale także i jej matki, która przez lata jej nie doceniała. Tym bardziej, że wówczas byłaby dokładnie na tym samym stanowisku co Kamil, ale w innym mieście. I tu właśnie pojawi się problem!

Kamil nawet nie będzie chciał słyszeć o propozycji Łucji w 4071 odcinku "Na Wspólnej"!

A to dlatego, że w 4071 odcinku "Na Wspólnej" Hoffer w ogóle nie będzie chciał słyszeć o propozycji swojej ukochanej! W przeciwieństwie do Uli, która będzie z niej ogromnie dumna i szczerze pogratuluje jej sukcesu. Czy właśnie jej reakcja zmotywuje ją do tego, aby jednak zjawić się w łodzi na rozmowie kwalifikacyjnej?

Bardzo możliwe, gdyż w 4072 odcinku "Na Wspólnej" młoda Agier faktycznie się na niej zjawi! Ale czy faktycznie się sprawdzi i otrzyma tą posadę? I dlaczego Kamil nie będzie wspierał swojej ukochanej? Czy w grę wejdzie ich ewentualna rozłąka? Zazdrość? A może kolejne problemy z jej matką, która w trakcie pracy w komisji najpierw zaatakuje Arka (Marek Kalita), a następnie i jego! I co gorsza, wytknie mu przy wszystkich jego wcześniejsze problemy z alkoholem!

Dlaczego Hoffer nie będzie wspierał Agier w 4071 odcinku "Na Wspólnej"?

Wydaje się, że w 4071 odcinku "Na Wspólnej" najbardziej prawdopodobnym okaże się ten pierwszy scenariusz, gdyż nie wydaje się, aby Kamil był zazdrosny o umiejętności swojej ukochanej. Mimo tego, iż to u jego boku Łucja nabrała umiejętności i doświadczenia. Argument z jej matką także wydaje się tutaj zbędny, bo choć obie kobiety w końcu się pogodzą, to jednak raczej Łucja także nie pochwali jej metod!

A zatem najbardziej możliwe, że w 4071 odcinku "Na Wspólnej" będzie tu chodzić o ewentualną rozłąkę, bo choć Łódź nie będzie na drugim końcu świata, to jednak dojazdy do innego miasta będą mogły okazać się męczące i sprawić, że Łucja mogłaby zdecydować się o przenosinach do innego miasta! A na tym z pewnością ucierpiałaby ich relacja. Ale czy faktycznie do tego dojdzie i czy młoda Agier rzeczywiście obejmie stanowisko ordynatorki kardiochirurgii w Łodzi? Tego dowiemy się już niebawem!