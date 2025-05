Na Wspólnej, odcinek 4014: Zdesperowana Julka sprzeda swoje rozbierane zdjęcia! Stanie się gwiazdą portalu dla mężczyzn - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4014 - wtorek, 20.05.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4014 odcinku "Na Wspólnej" Julka zacznie na poważnie myśleć o biznesie na portalu dla mężczyzn, który tak zachwalała jej koleżanka. Tym bardziej, że sama szybko przekona się o tym, że to faktycznie bardziej dochodowy biznes niż dorabianie w barze Ziębów czy wyprowadzanie psów, gdyż już za 1 wyzywające zdjęcie otrzyma spore wynagrodzenie.

Dlatego zacznie się zastanawiać nad przebranżowieniem, gdyż przecież w kółko nie będzie mogła ciągnąć pieniędzy od ojca, któremu już i tak zdąży podpaść. I nie inaczej będzie w 4014 odcinku "Na Wspólnej" gdy nie wróci do domu na czas, przez co otrzyma szlaban! I wówczas się utwierdzi!

Julka zrobi sobie wyzywające zdjęcia w 4014 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4014 odcinku "Na Wspólnej" córka Igora w złości zrobi sobie wyzywające zdjęcia, które następnie pokaże swojej koleżance. A ta tak się nimi zachwyci, że od razu wywróży na nich Julce spory zarobek, w związku z czym Nowakówna postanowi w to iść! I dzięki temu zyska pieniądze na kolejną imprezę, na którą jednak ojciec zabroni jej wyjść.

Ale nastolatka w 4015 odcinku "Na Wspólnej" zrobi to na jego przekór! Tym bardziej, że w tym samym czasie Ania (Sonia Mietielica) zacznie rodzić, więc nie będzie miał jej jak kontrolować. Jednak po powrocie nad ranem do mieszkania, jej sekret się wyda!

Córka Igora będzie królować na portalach dla mężczyzn w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej"!

Tyle tylko, że w 4016 odcinku "Na Wspólnej" Nowak jeszcze nie będzie świadomy tego, że jego córka stała się gwiazdą portalu dla dorosłych, na którym znajdą się jej rozbierane zdjęcia. I nic dziwnego, gdyż gdyby wiedział, to z pewnością by na to nie pozwolił. Ale córka zrobi to bez jego wiedzy, a co gorsza zacznie w to brnąć, co nie skończy się dobrze!

Aż w końcu w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej" Julka sama sobie z tym nie poradzi i najprawdopodobniej w końcu się do tego przyzna, na co wskazują zdjęcia z 4021 odcinka. Tyle, że nie ojcu, a jego kochance. Jednak wtedy będzie już za późno...