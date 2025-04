Na Wspólnej

Na Wspólnej, odcinek 4008: Kłopoty Igora i ciężarnej Ani z Julką! Wpakują ją w niebezpieczny biznes - ZDJĘCIA

W 4008 odcinku "Na Wspólnej" Julka (Maja Oświecińska) rozpocznie pracę w barze u Ziębów, a na dodatek zacznie wyprowadzać psy, aby zarobić pieniądze na nowe ubrania, a tym samym dopasować się do paczki nowych znajomych, co już zacznie niepokoić Igora (Jakub Wesołowski)! Ale to będzie dopiero początek, gdyż koleżanka jego córki zaproponuje jej bardziej dochodowe zajęcie. A mianowicie publikowanie w Internecie swoich rozebranych zdjęć, na co w 4008 odcinku "Na Wspólnej" nastolatka ostatecznie się zdecyduje! I szybko przekona się, że to faktycznie bardziej opłacalny biznes! Jak to się skończy? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!