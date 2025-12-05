Na Wspólnej, odcinek 4128: Igor przywiezie Jasia do Anki! Złamie zakaz psychiatryczny i na tym nie poprzestanie - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4128 - poniedziałek, 8.12.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4128 odcinku "Na Wspólnej" Igor wybierze się z Jasiem na bilans. I choć na szczęście wyniki synka będą dobre, to jednak będzie miał on problemy ze snem i jedzeniem, co od razu zauważy pediatra, gdyż chłopiec nie będzie odpowiednio przybierał na wadze jak na swój wiek. I szybko znajdzie tego przyczynę, gdy Nowak przyzna, że od trzech miesięcy nie ma on kontaktu z matką.

Tyle tylko, że w 4128 odcinku "Na Wspólnej" nie wspomni lekarce, czym jest to spowodowane, w związku z czym uzna, że najlepszym wyjściem w tej sytuacji będzie po prostu przywiezienie synka do matki. Mimo iż Anka wciąż będzie w trakcie leczenia i tak jak zapowiadała psychoterapeutka nie powinna mieć jeszcze kontaktu z synem! Ale Nowak to zignoruje!

Igor zlekceważy ostrzeżenia psychiatry co do kontaktu Anki z synem w 4128 odcinku "Na Wspólnej"!

I w 4128 odcinku "Na Wspólnej" zjawi się w domu Ostrowskich, gdzie aktualnie będzie mieszkać Anka. Igor przyjedzie do nich z Jasiem, którego jego ukochana będzie mogła zobaczyć pierwszy raz od czasu podjęcia terapii, co jednak nie spodoba się Ewie! Szczególnie, że syn zadziała pochopnie i nie skonsultuje swojej decyzji z psychiatrą, co będzie mogło źle się skończyć!

- Hej, a co wy tu robicie? - zdziwi się Ewa.

- Hej, jest Ania? - odpowie pytaniem na pytanie Igor.

- Rozmawiałeś z psychiatrą? - upewni się Ostrowska.

- Z pediatrą - wyprowadzi ją z błędu Nowak.

- Ale co się stało? - zapyta go matka.

- Słuchaj, mały nie śpi, nie je, potrzebuje mamy. I to jest właśnie zalecenie pediatry - wyjaśni jej syn, choć nie przyzna się, iż i jej nie powiedział prawdy na temat Anki.

Jednak mimo tego w 4128 odcinku "Na Wspólnej" Ewa spróbuje namówić syna, aby zadzwonił do psychoterapeutki. Aczkolwiek nic tym nie ugra, bo syn postawi na sowim, a Anka w końcu zobaczy Jasia!

- Ale poczekaj, zadzwoń najpierw do terapeutki, a nie działaj pochopnie - doradzi mu Ewa.

- Ale nie interesuje mnie zdanie tej kobiety. Interesuje mnie tylko zdrowie naszego dziecka. Nic więcej - Igor postawi sprawę jasno.

- Synku. Nareszcie! Tak bardzo za tobą tęskniłam - ucieszy się Anka, która od razu chwyci syna na ręce, co ogromnie rozczuli Igora, a Ewę zmartwi.

Nowak obieca ukochanej więcej spotkań z Jasiem mimo ostrzeżeń Ewy w 4128 odcinku "Na Wspólnej"!

Tym bardziej, że w 4128 odcinku "Na Wspólnej" Anka od razu weźmie się za karmienie synka, którego wcześniej truła! Ale na szczęście, na ich oczach niczego im nie poda, a Jasio będzie w końcu naprawdę ładnie jadł. Jednak Ewa i tak tego nie pochwali!

- Chyba ktoś tu był głodny - powie radośnie Anka.

- Jak ładnie je - ucieszy się Igor.

- Ta rozłąka była po coś. Długa terapia, potem okres przejściowy i taki był plan - przypomni mu matka.

- Nie zadziałał - uzna jej syn.

- Skąd wiesz, że to zadziała? - zapyta go Ewa, a gdy syn przyzna, że nie wie, to kontynuuje - Że nie marnujesz teraz tych dwóch miesięcy...

- Dwóch i pół - poprawi ją po czym doda - Ale nie mam innego wyjścia...

- A może można było to jakoś inaczej zrobić? - stwierdzi Ostrowska.

- No jak? Miała go karmić przez telefon? - zakpi Igor.

- Nie wiem, nie jestem psychiatrą - odpłaci mu się Ewa.

Ale Igor w 4128 odcinku "Na Wspólnej" nic sobie z tego nie zrobi, a na dodatek nie poprzestanie na tym jednym spotkaniu Jasia z Anką, bo Nowak obieca zorganizować ich więcej...

- Jaś niczego bardziej na świecie nie potrzebuję niż ciebie. Tylko musisz skończyć terapię - wyzna jej Igor.

- Wiem i nie mogę zostawać z nim sama - przyzna Anka.

- Ale... coś wymyślimy - obieca jej Nowak.