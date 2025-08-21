Na Wspólnej, odcinek 4080: Chora Anka rzuci się na Igora z nożem! Nie daruje mu, że zabrał jej syna

"Na Wspólnej" odcinek 4080 - czwartek, 11.09.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4080 odcinku "Na Wspólnej" chora Anka już przejdzie samą siebie. Ale tylko tak Igor zrozumie, że stanowi na poważne niebezpieczeństwo nie tylko dla Jasia, ale także i ich wszystkich, gdy zagrozi już nie tylko synkowi, ale także i jemu! Jednak jak do tego dojdzie?

Wszystko zacznie się od tego, że Ance znów odwali, bo nakupi sobie książek o błędach w wychowaniu dzieci. I choć Igor poleci jej, aby najpierw skonsultowała to ze swoim psychiatrą, to jednak ona oczywiście zrobi po swojemu. I wykorzysta moment, gdy Nowak wyjdzie z domu i zostawi ją z samą z Jasiem, mimo iż psychiatra stanowczo to odradzi, bo nawet przy podjęciu leczenia chora Anka wciąż będzie niebezpieczna, a Igor w 4080 odcinku "Na Wspólnej" boleśnie się o tym przekona!

Igor zabierze Jasia od chorej Anki w 4080 odcinku "Na Wspólnej"!

Tym bardziej, że w 4080 odcinku "Na Wspólnej" już będzie wiedział, co jego ukochana zrobiła pod jego nieobecność. A wszystko za sprawą Julki, która kierując się dobrem i troską o brata zamontuje w mieszkaniu kamerkę, aby obserwować z domu babci co Anka robi z jej bratem. I w ten sposób Nowakówna zdobędzie dowody na to, że chora kobieta wciąż truje Jasia, gdyż nagra moment, gdy znów będzie mu ona podawać suplementy, przez które chłopiec ponownie wyląduje w szpitalu z podwyższonym poziomem witaminy D!

I choć tym razem chora Anka nie przyzna się, że to ponownie z jej powodu, to jednak Igor już będzie to wiedział, gdyż Julka przekaże mu kartę z nagraniem, na którym będzie jasno i wyraźnie widać, że to właśnie ona otruła Jasia! Oczywiście, w 4080 odcinku "Na Wspólnej" Nowak pokaże to nagranie i ukochanej, na co ona odpowie mu, że sama wie najlepiej, co jest potrzebne jej dziecku. Ale gdy już nie przekona tym Igora, to wybiegnie z domu, a on zabierze synka na obserwację do szpitala, gdzie i tak będzie mógł trafić po kolejnym otruciu.

Wściekła Anka zaatakuje Nowaka nożem i zacznie mu grozić w 4080 odcinku "Na Wspólnej"!

I w 4080 odcinku "Na Wspólnej" Nowak zdecyduje się go tam zostawić. Tym bardziej, że tylko tak zdoła uchronić go przed chorą matką, która w końcu wróci do mieszkania Igora i jak nie zobaczy w nim dziecka, to od razu zacznie szaleć!

W 4080 odcinku "Na Wspólnej" przerażony Igor zobaczy, jak jego chora partnerka lata po mieszkaniu z nożem, z którym w końcu rzuci się i na niego i zacznie mu grozić! Ale ostatecznie zrani sama siebie! Jednak na szczęście, wcale nie tak groźnie, bo oczywiście po tym dźgnięciu przeżyje. Ale w takim stanie Nowak oczywiście nie pozwoli jej zostać, gdyż tym razem miarka już się przebierze, a Igor zda sobie sprawę, że chora kobieta będzie już zdolna do wszystkiego! Dlatego ostatecznie zdecyduje się ją zamknąć w szpitalu psychiatrycznym, gdyż tylko tak zdoła jej pomóc, a uratować siebie i swoje dzieci, gdy leki od psychiatry nic nie zdziałają. A wręcz przeciwnie, gdyż tylko pogorszą jej stan!