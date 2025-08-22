Na Wspólnej, odcinek 4078: Taki będzie finał pracy komisji Agier! Nikt nie będzie się tego spodziewał - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4078 - wtorek, 9.09.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4078 odcinku "Na Wspólnej" Agier już zakończy swoje prace w komisji badającej śmierć ojca milionera Różańskiego i przedstawi jego ostateczny werdykt, który zaskoczy wszystkich! I to dosłownie, gdyż zszokowane będą zarówno obie strony, jak i sami widzowie. I nic dziwnego, gdyż w trakcie prac pani profesor znów się odmieni i pokaże wszystkim swoją prawdziwą twarz! A to dlatego, że nie będzie mieć żadnej litości ani dla głównego operatora Arka (Marek Kalita), ani jego szefa Kamila, który odda pacjenta w jego ręce, ani pomocy Ostrowskiego, Nalepy (Przemysław Sadowski), który miał być głównym operatorem wobec woli Różańskiego!

I z tego względu milioner postanowi się zemścić i przeciągnie na swoją stronę nie tylko Adamskiego (Tomasz Piątkowski), ale wszystko będzie wskazywać na to, że i Agier, z którą przed rozpoczęciem prac podzieli się swoim bólem i złoży zaskakującą ofertę. Tym bardziej, że pani profesor nie oszczędzi żadnego z lekarzy i zacznie wyciągać na nich najgorsze brudy. A co więcej, nie da się przekonać do zmiany decyzji ani Kamilowi, ani nawet Łucji! Ale w 4078 odcinku "Na Wspólnej" znów wszystkich zszokuje!

Agier ostatecznie stanie po stronie Ostrowskiego i Nalepy w 4078 odcinku "Na Wspólnej"!

A to dlatego, że ostatecznie w 4078 odcinku "Na Wspólnej" Krystyna oczyści Ostrowskiego i Nalepę ze stawianych ich zarzutów, czym zaskoczy nie tylko samych lekarzy, którzy będą przekonani, że to właśnie ona ostatecznie doprowadzi ich do upadku, ale także i samego Różańskiego, któremu oczywiście jej wyrok się nie spodoba!

Do tego stopnia, że w 4078 odcinku "Na Wspólnej" wściekły milioner spróbuje zastraszyć panią profesor i za wszelką cenę nakłonić ją do zmiany decyzji, ale Agier mu się nie da! I w odpowiedzi wręczy mu nagranie z rozmowy, w trakcie której próbował ją przekupić dla uzyskania korzystnego dla siebie wyroku, czym jeszcze bardziej go rozzłości! I niestety mężczyzna jej tego nie daruje!

Wściekły Różański zemści się na Krystynie w 4079 odcinku "Na Wspólnej"!

Zdradzamy, że już w 4079 odcinku "Na Wspólnej" Różański wręczy Agier spreparowane nagranie, na którym już to Krystyna będzie żądać od niego pieniędzy za korzystny dla niego wyrok. A że ich nie otrzyma, to ostatecznie stanie po stronie lekarzy.

I wówczas w 4079 odcinku "Na Wspólnej" to ona będzie mieć problem i przerażona zwróci się z tym do Kamila. A lekarze znów zaczną martwić się o przyszłość swojego oddziału. Tym bardziej, że w tej sytuacji i Adamski postanowi wycofać się ze swojej współpracy z Różańskim, ale milioner stanowczo się na to nie zgodzi! Czy zatem ich oddział faktycznie upadnie? Przekonamy się już niebawem!