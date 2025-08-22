Na Wspólnej, odcinek 4077: Łucja nie zdoła wpłynąć na matkę! Agier pogrąży oddział Kamila? - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4077 - poniedziałek, 8.09.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4077 odcinku "Na Wspólnej" Agier wciąż nie odpuści śledztwa w sprawie śmierci ojca milionera Różańskiego! Tym bardziej, że jeszcze nie skończy swojego dochodzenia i nie przesłucha wszystkich świadków, gdyż po głównym operującym Arku, którego bezpośrednio zaatakuje, czy jego przełożonym Kamilu, który wydał decyzję, że to właśnie on będzie operował, za co też mu się dostanie, przyjdzie jeszcze pora na drugiego operatora Lwa!

Jednak w 4077 odcinku "Na Wspólnej" i Nalepa nie uratuje sytuacji lekarzy, gdyż ku uciesze Adamskiego (Tomasz Piątkowski), który będzie w zmowie z Różańskim, od Agierowej dostanie się i jemu. Lew wyjdzie z rozmowy mocno przygnębiony i wówczas bezradny Hoffer zacznie już na poważnie myśleć, że to może być koniec jego oddziału.

Agier nie odpuści Hofferowi i jego kolegom w 4077 odcinku "Na Wspólnej"!

I nic dziwnego, gdyż w 4077 odcinku "Na Wspólnej" wszystko będzie przeciwko nich! Włącznie z Agier, która po zostaniu szefową komisji badającą tą sprawę, odmieni się i znów pokaże wszystkim swoją prawdziwą twarz. I tyle będzie z jej wdzięczności Łucji i Kamilowi za to, że przyjęli ją do siebie i pomogli wrócić do zdrowia.

A to dlatego, że i Kamilowi się od niej nieźle dostanie, gdy na przesłuchaniu wyciągnie jego problem alkoholowy, a potem zacznie mu grozić, aby nie próbował wpływać na prace komisji, gdy po przesłuchaniu jego i Arka, otwarcie ją zapyta, czemu nie jest po stronie lekarzy. I to samo w 4077 odcinku "Na Wspólnej" usłyszy od niej i Łucja!

Łucji nie uda się uratować oddziału Kamila w 4077 odcinku "Na Wspólnej"?

W 4077 odcinku "Na Wspólnej" Łucja postanowi ratować oddział Kamila. Mimo tego, iż sama otrzyma atrakcyjną ofertę objęcia funkcji ordynatora w szpitalu kardiochirurgicznym w Łodzi i nawet zjawi się na rozmowie kwalifikacyjnej, to jednak zawalczy o przyszłość szpitala, w którym jeszcze wciąż będzie pracować. Tym bardziej, że to właśnie tam i to pod okiem ukochanego Hoffera rozwinie skrzydła i w ogóle otrzyma taką możliwość!

Tyle tylko, że w 4077 odcinku "Na Wspólnej" i ona odbije się od ściany, bo choć także poprosi matkę, aby stanęła po stronie lekarzy, to jednak jej odpowiedź mocno ją zszokuje! Czy zatem Agier faktycznie doprowadzi oddział Hoffera do upadku? Zdradzamy, że ostateczny finał tej sprawy zaskoczy dosłownie wszystkich!