Na Wspólnej, odcinek 4081: Na to będzie chorować Anka! Arek wyjawi, co stwierdzi psychiatra - ZDJĘCIA, WIDEO

"Na Wspólnej" odcinek 4081 - poniedziałek, 15.09.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4081 odcinku "Na Wspólnej" nieobliczalna Anka wyląduje w psychiatryku tuż po tym jak rzuci się na Igora z nożem! Zdradzamy, że obłąkana partnerka Nowaka chwyci za ostre narzędzie i zacznie grozić swojemu ukochanemu, gdy ten zabierze od niej Jasia (Kazio Wierzbicki), gdy dzięki Julce (Maja Oświecińska) wyjdzie na jaw, że to właśnie ona znów otruła ich syna! I wówczas dziennikarz odwiezie go do szpitala, aby więcej go nie narażać. Ale wtedy wystawi sam siebie!

Jednak ostatecznie to Anka zostanie ugodzona nożem, a po tej akcji w 4081 odcinku "Na Wspólnej" trafi już do psychiatryka, gdyż będzie stanowić niebezpieczeństwo nie tylko dla Jasia, Julki czy Igora, ale i samej siebie. I wtedy możliwym stanie się postawienie jej ostatecznej diagnozy!

Arek powie, na co cierpi chora Anka w 4081 odcinku "Na Wspólnej"!

I w 4081 odcinku "Na Wspólnej" wybrzmi ona w końcu z ust Arka, który wcześniej sam na podstawie opowieści swojej żony i Julki podejrzewał u niej depresję poporodową. Tyle tylko, że oceniał to z poziomu kardiochirurga, a teraz zaczerpnie wiedzy od znajomego psychiatry, który stwierdzi u niej przeniesiony zespół Münchhausena, tak jak wcześniej podejrzewali sami fani serialu "Na Wspólnej"! A w 4081 odcinku ich diagnoza stanie się faktem!

- A wiadomo już co jej jest? - zainteresuje się Ewa.

- Znajomy psychiatra powiedział mi, że to może być przeniesiony zespół Münchhausena - zdradzi Arek, co oczywiście będzie mieć odzwierciedlenie w zachowaniu chorej Anki! A zwłaszcza tym ostatnim, który nie pozostawi ku temu już żadnych wątpliwości.

Diagnoza Anki załamie Igora w 4081 odcinku "Na Wspólnej"!

I w tej sytuacji w 4081 odcinku "Na Wspólnej" Igor będzie liczył na to, że w takim stanie chora Anka pozostanie, gdyż przecież będzie stanowić poważne niebezpieczeństwo nie tylko dla swoich najbliższych, ale i siebie samej. Jednak lekarka z oddziału da mu jasno do zrozumienia, że na siłę nie będą w stanie jej przetrzymywać, czym załamie Nowaka!

- Rozumiem, że w takim stanie jej nie wypuścicie? - spyta ją z nadzieją Igor.

- Proszę pana, nasi pacjenci mają też swoje prawa. Jeżeli pani Anna odmówi dalszego leczenia, nikt nie będzie w stanie jej do niczego zmieścić - odpowie mu lekarka.

Tym bardziej, że w 4081 odcinku "Na Wspólnej" Nowak nie będzie chciał już dłużej narażać swoich dzieci. Szczególnie, że już będzie czuł się odpowiedzialny za to, do czego już doszło. Dlatego tym razem już nie odpuści i postanowi zmusić chorą Ankę do leczenia, gdyż zda sobie sprawę, że tylko tak zdoła uchronić ją, siebie, a także Jasia i Julkę!