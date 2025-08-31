Na Wspólnej, odcinek 4080: Igor zabierze chorej Ance syna! Zacznie mu grozić nożem - ZDJĘCIA, WIDEO

"Na Wspólnej" odcinek 4080 - czwartek, 11.09.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4080 odcinku "Na Wspólnej" Igor boleśnie się przekona, że Julka miała jednak rację co do chorej Anki, gdy skonfrontuje ją z nagraniem córki, na którym będzie jasno i wyraźnie widać, że to ona kolejny raz otruje Jasia, przez co chłopiec znów wyląduje w szpitalu! I choć tym razem partnerka Nowaka mu się do tego nie przyzna, to za sprawą kamerki Nowakównej wszystko i tak wyjdzie na jaw, bo nastolatka zarejestruje ten moment i przekaże nagranie ojcu, który zszokowany odkryje, że to właśnie ona po raz kolejny go otruje!

I tym razem w 4080 odcinku "Na Wspólnej" już tak tego nie zostawi, gdyż w końcu zda sobie sprawę, że chora Anka stanowi dla synka poważne niebezpieczeństwo! Tym bardziej, gdy skonfrontuje ją z tym nagraniem, po którym ona da mu jasno do zrozumienia, iż sama wie najlepiej, co jest potrzebne jej synkowi! I to nawet bardziej od lekarzy, którzy już wcześniej zakazali podawania chłopcu witamin! Ale partnerka Nowaka będzie wiedzieć lepiej.

Chora Anka w szale napadnie na Igora z nożem w 4080 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4080 odcinku "Na Wspólnej" chora Anka wykrzyczy Igorowi co o tym myśli, po czym wybiegnie z mieszkania, a Nowak skorzysta z tej okazji, aby zabrać od niej Jasia! Szczególnie, że obłąkana kobieta nie zabierze ze sobą dziecka, które w tej sytuacji dziennikarz postanowi ochronić przed dalszą krzywdą i zabierze go do szpitala, gdzie będzie bezpieczne.

W przeciwieństwie do niego, gdyż jak w 4080 odcinku "Na Wspólnej" w końcu wróci z powrotem do mieszkania, to będzie już w nim przebywać także i Anka, która wpadnie w dziki szał, gdy zobaczy, że nie ma tam Jasia! Do tego stopnia, że chwyci za nóż i zacznie grozić Igorowi, któremu początkowo w ogóle nie uda się jej uspokoić!

- Przestań! - poprosi ją przerażony Igor.

- To jest mój syn! To jest moje dziecko! Nie możesz go chować przede mną! Nie możesz mi go zabierać! - wykrzyczy mu Anka.

- Ej, zostaw to, spokojnie, jest w porządku - spróbuje ją uspokoić, ale na marne!

- Nie podchodź! Zadzwonię na policję. Powiem im... - zacznie grozić mu partnerka, ale Nowak nie ustąpi w swoich próbach - Poczekaj, Jaś jest bezpieczny. Wszystko jest z nim okej, odłóż...

Nowak już nie zdoła opanować chorej partnerki w 4080 odcinku "Na Wspólnej"!

Podobnie jak chora Anka, która w 4080 odcinku "Na Wspólnej" także wejdzie mu w słowo i nie pozwoli dokończyć zdania. I wówczas polubowność Igora się skończy i wtedy to on przystąpi do zdecydowanego ataku słownego i ostro wypomni jej, co zrobiła!

- Powiem, że mi go porwałeś - zacznie straszyć go Anka.

- Ej i co im powiesz? Że trułaś własne dziecko? O to ci chodzi? Przestań! Odłóż ten nóż w tej chwili! - powie stanowczo Igor, ale czy w tej sytuacji partnerka go posłucha?

Nie do końca, gdyż w 4080 odcinku "Na Wspólnej" dojdzie do ugodzenia! Tyle tylko, że nie Igora, a Anki! Bardzo możliwe, że Nowak będzie chciał jej go wyrwać i dojdzie do wypadku lub po prostu nieobliczalna kobieta sama się draśnie. I po tej akcji wyląduje już w psychiatryku, bo miarka już się przebierze, a dziennikarz już dłużej nie będzie chciał narażać swoich dzieci, siebie samego, a także i jej, bo jak widać i dla siebie będzie stanowić już niebezpieczeństwo!