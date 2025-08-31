Na Wspólnej, odcinek 4080: Igor zabierze chorej Ance syna! Zacznie mu grozić nożem - ZDJĘCIA, WIDEO

2025-08-31 11:15

W 4080 odcinku "Na Wspólnej" Igor (Jakub Wesołowski) zabierze Jasia (Kazio Wierzbicki) od chorej Anki (Sonia Mietielica), gdy dzięki Julce (Maja Oświecińska) odkryje, że jego partnerka znów go otruła! Tym bardziej, że jego partnerka nie zauważy w tym nic złego, gdyż uzna, że sama wie najlepiej, co jest potrzebne jej synkowi! I to bardziej niż lekarze, którzy stanowczo zakażą takich praktyk! I w tej sytuacji w 4080 odcinku "Na Wspólnej" Nowak już nie będzie miał wyboru, gdyż nie będzie chciał dłużej narażać synka! Tyle tylko, że słono za to zapłaci, bo wtedy nieobliczalna Anka rzuci się na niego z nożem i zacznie mu grozić! Czy go ugodzi? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w WIDEO i naszej GALERII ZDJĘĆ!

"Na Wspólnej" odcinek 4080 - czwartek, 11.09.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4080 odcinku "Na Wspólnej" Igor boleśnie się przekona, że Julka miała jednak rację co do chorej Anki, gdy skonfrontuje ją z nagraniem córki, na którym będzie jasno i wyraźnie widać, że to ona kolejny raz otruje Jasia, przez co chłopiec znów wyląduje w szpitalu! I choć tym razem partnerka Nowaka mu się do tego nie przyzna, to za sprawą kamerki Nowakównej wszystko i tak wyjdzie na jaw, bo nastolatka zarejestruje ten moment i przekaże nagranie ojcu, który zszokowany odkryje, że to właśnie ona po raz kolejny go otruje!

I tym razem w 4080 odcinku "Na Wspólnej" już tak tego nie zostawi, gdyż w końcu zda sobie sprawę, że chora Anka stanowi dla synka poważne niebezpieczeństwo! Tym bardziej, gdy skonfrontuje ją z tym nagraniem, po którym ona da mu jasno do zrozumienia, iż sama wie najlepiej, co jest potrzebne jej synkowi! I to nawet bardziej od lekarzy, którzy już wcześniej zakazali podawania chłopcu witamin! Ale partnerka Nowaka będzie wiedzieć lepiej.

Chora Anka w szale napadnie na Igora z nożem w 4080 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4080 odcinku "Na Wspólnej" chora Anka wykrzyczy Igorowi co o tym myśli, po czym wybiegnie z mieszkania, a Nowak skorzysta z tej okazji, aby zabrać od niej Jasia! Szczególnie, że obłąkana kobieta nie zabierze ze sobą dziecka, które w tej sytuacji dziennikarz postanowi ochronić przed dalszą krzywdą i zabierze go do szpitala, gdzie będzie bezpieczne.

W przeciwieństwie do niego, gdyż jak w 4080 odcinku "Na Wspólnej" w końcu wróci z powrotem do mieszkania, to będzie już w nim przebywać także i Anka, która wpadnie w dziki szał, gdy zobaczy, że nie ma tam Jasia! Do tego stopnia, że chwyci za nóż i zacznie grozić Igorowi, któremu początkowo w ogóle nie uda się jej uspokoić!

- Przestań! - poprosi ją przerażony Igor.

- To jest mój syn! To jest moje dziecko! Nie możesz go chować przede mną! Nie możesz mi go zabierać! - wykrzyczy mu Anka.

- Ej, zostaw to, spokojnie, jest w porządku - spróbuje ją uspokoić, ale na marne!

- Nie podchodź! Zadzwonię na policję. Powiem im... - zacznie grozić mu partnerka, ale Nowak nie ustąpi w swoich próbach - Poczekaj, Jaś jest bezpieczny. Wszystko jest z nim okej, odłóż...

Nowak już nie zdoła opanować chorej partnerki w 4080 odcinku "Na Wspólnej"!

Podobnie jak chora Anka, która w 4080 odcinku "Na Wspólnej" także wejdzie mu w słowo i nie pozwoli dokończyć zdania. I wówczas polubowność Igora się skończy i wtedy to on przystąpi do zdecydowanego ataku słownego i ostro wypomni jej, co zrobiła!

- Powiem, że mi go porwałeś - zacznie straszyć go Anka.

- Ej i co im powiesz? Że trułaś własne dziecko? O to ci chodzi? Przestań! Odłóż ten nóż w tej chwili! - powie stanowczo Igor, ale czy w tej sytuacji partnerka go posłucha?

Nie do końca, gdyż w 4080 odcinku "Na Wspólnej" dojdzie do ugodzenia! Tyle tylko, że nie Igora, a Anki! Bardzo możliwe, że Nowak będzie chciał jej go wyrwać i dojdzie do wypadku lub po prostu nieobliczalna kobieta sama się draśnie. I po tej akcji wyląduje już w psychiatryku, bo miarka już się przebierze, a dziennikarz już dłużej nie będzie chciał narażać swoich dzieci, siebie samego, a także i jej, bo jak widać i dla siebie będzie stanowić już niebezpieczeństwo!

