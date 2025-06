Na Wspólnej, odcinek 4039: Żona Niuńka zacznie szantażować Hebla! Odkryje, że okłamał ją w sprawie śmierci męża - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4039 - czwartek, 26.06.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4039 odcinku "Na Wspólnej" Dana od razu spotka się z Heblem, gdy stanie się świadkiem jego spotkania ze swoim rzekomo zmarłym mężem! Przypomnijmy, że Ryszard z Niuńkiem sfingowali śmierć gangstera tylko po to, aby zemścić się na jego żonie, która chciała wyciągnąć od niego pieniądze, strasząc go donosem do skarbówki o jego przekrętach finansowych! Mafiozi w porozumieniu zaczęli straszyć i dręczyć Danę, która ostatecznie uciekła z "nawiedzonego" domu, który jej przypisał, a Niuniek odetchnął z ulgą, po czym wyjechał w Bieszczady, aby nieco odpocząć od ostatnich wydarzeń.

Ale w 4038 odcinku "Na Wspólnej" wróci i spotka się z Heblem, nieświadomy tego, że obserwuje ich jego zszokowana żona, która natychmiast wkroczy do akcji i zażąda wyjaśnień od Ryszarda!

- Lepiej mi wytłumacz co tutaj robi ten nieboszczyk! - powie stanowczo Dana.

Dana zażąda od Hebla miliona złotych w 4039 odcinku "Na Wspólnej"!

Tym bardziej, że do 4038 odcinka "Na Wspólnej" żona Niuńka będzie żyła w świadomości, że jej mąż nie żyje! Ale prawda okaże się jednak inna i w końcu dowie się o niej i sama zainteresowana! I oczywiście ostro się wścieknie! Do tego stopnia, że postanowi niezwłocznie skonfrontować się z Heblem, który tak ją oszukał i przez którego przeżyła prawdziwe piekło w domu gangstera!

W 4039 odcinku "Na Wspólnej" Dana zacznie szantażować Ryszarda i zażąda od Hebla miliona złotych w zamian zadośćuczynienia! Żona Niuńka zacznie otwarcie grozić gangsterowi, który tuż po spotkaniu z nią odnajdzie na swojej posesji martwą rybę. A to będzie oznaczać 1!

Czy żona Niuńka będzie miała swój udział w porwaniu Malwiny w 4039 odcinku "Na Wspólnej"?

Szczególnie, że jeszcze w 4039 odcinku "Na Wspólnej" w życiu Malwiny wydarzy się koszmar! I choć jego sprawczynią będzie żona Konrada (Marek Bukowski), Karolina (Paulina Holtz), to jednak ani Wysocki, ani Hebel nie będą mieli o tym pojęcia, gdyż po nagłym zniknięciu Cheblewskiej nie uda im się z nią skontaktować.

I choć w 4040 odcinku "Na Wspólnej" Ryszard będzie podejrzewał, że to Konrad ma z tym coś wspólnego, to on będzie pewien, że to zemsta Dany! I Hebel nie będzie mógł tego wykluczyć, dlatego ostatecznie zgodzi się spełnić jej warunek i zorganizuje pieniądze! A następnie wraz ze swoimi ludźmi i Niuńka uda się na miejsce ich przekazania, gdzie pojawi się także i żona gangstera. Tyle tylko, że Malwiny tam nie będzie!