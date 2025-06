Na Wspólnej

Na Wspólnej, odcinek 4038: Żona Konrada zacznie utrudniać ich rozwód! Nie pogodzi się z tym, że mąż wybrał Malwinę - ZDJĘCIA

W 4038 odcinku "Na Wspólnej" Malwina (Martyna Dudek) będzie czekać przed sądem na Konrada (Martyna Dudek), ale niestety jego rozwód z Karoliną (Paulina Holtz) nie przebiegnie po ich myśli! A wszystko przez to, że Wysocka zacznie go komplikować, gdyż nie będzie mogła pogodzić się z tym, że jej mąż wybrał córkę Hebla (Tadeusz Huk), a nie ją! I to w 4038 odcinku "Na Wspólnej" oczywiście zacznie odbijać się i na ich związku, gdyż i Cheblewskiej się to nie spodoba! Ale żona Konrada na tym nie poprzestanie i posunie się jeszcze dużo dalej! Czy osiągnie swój cel? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!