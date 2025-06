Na Wspólnej, odcinek 4039: Brutalny atak na Malwinę! Żona Konrada pobije ją i porwie - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4039 - czwartek, 26.06.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4039 odcinku "Na Wspólnej" Malwina zginie z rąk żony Karoliny? Zdradzamy, że żona Konrada nie pogodzi się z tym, że jej mąż wybrał córkę Hebla, a nie ją i postanowi się zemścić! Wysocka najpierw zacznie utrudniać ich rozwód, aby sąd za szybko nie orzekł rozpadu ich małżeństwa, mimo iż Wysocki nie będzie widział żadnych szans na jego uratowanie. A to dlatego, że będzie mu zależeć wyłącznie na Cheblewskiej, co już zdołał udowodnić.

Ale oczywiście w 4039 odcinku "Na Wspólnej" jego żona tego nie zaakceptuje i będzie gotowa na wszystko, aby tylko go przy sobie zatrzymać. I z tego względu wpadnie jej do głowy chory pomysł na pozbycie się swojej rywalki!

Karolina zaatakuje Malwinę w 4039 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4039 odcinku "Na Wspólnej" Karolina zacznie śledzić Malwinę, która tego dnia wybierze się na spotkanie ze swoją przyjaciółką. I wówczas Wysocka zdecyduje się zaatakować, tym bardziej, że Cheblewska uda się tam sama, bez jej męża. Oczywiście, widok żony swojego kochanka mocno zszokuje córkę Hebla, która jeszcze nie będzie świadoma nadchodzącej tragedii...

A wszystko przez to, że wówczas w 4039 odcinku "Na Wspólnej" żona Konrada brutalnie ją zaatakuje! Karolina wymierzy jej siarczysty policzek, po którym Malwina upadnie na ziemię i zaleje się krwią! Siła uderzenia będzie tak silna, że Cheblewska natychmiast straci przytomność, co Wysocka jeszcze postanowi wykorzystać!

Ranna córka Hebla obudzi się w garażu Wysockiej w 4040 odcinku "Na Wspólnej"!

A to dlatego, że w 4039 odcinku "Na Wspólnej" nie zostawi jej samej w takim stanie przed restauracją tylko jeszcze zdecyduje się ją porwać! Oczywiście, Karolina nie zabierze jej na pogotowie, tylko sama opatrzy jej głowę, aby Malwina nie wykrwawiła się na śmierć. A następnie zamknie ją w garażu, z którego przerażona Cheblewska nie będzie miała jak uciec. Ani nawet jak kogokolwiek powiadomić, gdyż Wysocka zabierze jej telefon!

I przez to w 4040 odcinku "Na Wspólnej" ani Konrad, ani nawet zaalarmowany przez niego Hebel, nie będą mogli się z nią skontaktować. Oczywiście, ojciec i kochanek Malwiny od razu zgłoszą jej zaginięcie na policję, tym bardziej, że oboje będą mieli inne wersje, co do tego, co mogło stać się z Cheblewską. Ale równocześnie zaczną i osobiste śledztwa! Ale czy uda im się odnaleźć Malwinę? Tego dowiemy się już niebawem!

