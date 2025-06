Na Wspólnej, odcinek 4040: Hebel i Konrad stracą kontakt z porwaną Malwiną! Nie zdołają jej odnaleźć? - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4040 - czwartek, 26.06.2025, o godz. 20.55 w TVN

W 4040 odcinku "Na Wspólnej" zaniepokojony Konrad zjawi się u Hebla, gdy Malwina nie wróci na noc do domu po spotkaniu ze swoją przyjaciółką, ani nie odpowie na żadne z jego telefonów. Jednak i u Ryszarda jej nie zastanie, gdyż i tam nie pojawi się jego córka. I choć i ona spróbuje się z nią skontaktować, to niestety i od niego nie odbierze żadnego połączenia.

I w tej sytuacji w 4040 odcinku "Na Wspólnej" obaj zgłoszą zaginięcie Malwiny na policji, gdzie funkcjonariusza zacznie wypytywać Konrada o ich relację. I choć kochankowie faktycznie będą mieć problemy w związku przez to, że jego żona Karolina (Paulina Holtz) będzie utrudniać ich rozwód, co nie spodoba się jego nowej partnerce, to w pierwszej chwili w ogóle tego nie połączy!

Hebel i Konrad będą mieć odmienne wizje zniknięcia Malwiny w 4040 odcinku "Na Wspólnej"!

W przeciwieństwie do Hebla, który w 4040 odcinku "Na Wspólnej" od razu będzie przekonany, że Konrad maczał palce w zniknięciu jego córki. Tym bardziej, że już wcześniej był co do niego uprzedzony! I mimo iż nie miał racji w sprawie jego kochanki, która okazała się jego córką, to jednak w sprawie żony, do której dotarł Seba (Bartosz Głogowski) już tak! I właśnie to jemu Ryszard zleci poszukiwania córki, oprócz tych, które będzie organizować policja!

Szczególnie, że w 4040 odcinku "Na Wspólnej" Konrad wysunie nowy trop w osobie żony Niuńka (Joachim Lamża), Dany (Beata Zarembianka)! Tym bardziej, że kobieta zacznie mu grozić i będzie go szantażować, gdy odkryje, że ją okłamał, bo jej mąż tak naprawdę będzie żyć! Szczególnie, że w końcu zobaczy go na własne oczy!

Czy ojciec i kochanek Malwiny odkryją, kto ją porwał w 4040 odcinku "Na Wspólnej"?

I wówczas w 4040 odcinku "Na Wspólnej" już nikt nie będzie niczego pewny, dlatego do akcji wkroczy Seba! To właśnie Cheblewski będzie miał ustalić, kto stoi za zniknięciem Malwiny, którą będzie przetrzymywać żona Konrada, która wcześniej brutalnie napadnie na nią przed restauracją, gdzie sama umówi się ze swoją koleżanką, po czym uderzy ją tak mocno, że Cheblewska straci przytomność i obudzi się dopiero opatrzona i uwięziona w w jej garażu.

I niestety w 4040 odcinku "Na Wspólnej" nie będzie w stanie poinformować o tym ani Konrada, ani Hebla, gdyż Karolina zabierze jej telefon. Czy zatem w tej sytuacji jej kochankowi i ojcu, uda się ją uratować? Tego dowiemy się już niebawem!

