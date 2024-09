Na Wspólnej, odcinek 3899: Prawda o nieślubnym synu Bogdana wyjdzie na jaw! Szark mu tego nie daruje - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3899 - poniedziałek, 14.10.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3899 odcinku "Na Wspólnej" prawda o synu Bogdana wreszcie wyjdzie na jaw! Ale nie stanie się to bez przyczyny! A to dlatego, że Berg już dłużej nie zdoła ukrywać przed wszystkimi prawdy, gdy dowie się, że Antkowi grozi poważne niebezpieczeństwo. Wszystko przez to, że Alina (Ada Szczepaniak) wrobi go w przemyt, a na dodatek zezna, że to on nakłonił ją do współpracy, zgodnie z tym, co poleci jej prawnik ojca. Urbańska zrzuci całą odpowiedzialność na swojego kochanka, aby w ten sposób uratować siebie, choć oczywiście zakochany chłopak o niczym nie będzie miał pojęcia. A gdy w końcu dowie się, że ukochana tylko go wykorzystała, to kompletnie się załamie i zdecyduje się nawet targnąć na swoje życie, co w 3899 odcinku "Na Wspólnej" aż przerazi Bogdana!

Bogdan przyzna, że Antek jest jego synem w 3899 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3899 odcinku "Na Wspólnej" Berg zacznie na poważnie obawiać się o swojego syna, który w przeciwieństwie do niego i Szarka, zostanie w areszcie. Tym bardziej, że za sprawą obciążających zeznań chłopakowi będzie grozić nawet kilka lat więzienia. Oczywiście, Kasia, Jarek i Franek będą robić wszystko, aby wesprzeć ojca, a przy okazji uświadomić go, że zrobił wszystko, co w jego mocy, aby uratować swojego pracownika, któremu załatwi obrońcę w postaci Zakościelnego (Dariusz Niebudek), ale to wcale go nie pocieszy. Tym bardziej, że jego dzieci nie będą mogły zrozumieć, dlaczego aż tak się nim zamartwia. Ale już w 3899 odcinku "Na Wspólnej" w końcu się o tym dowiedzą, gdy Darek doniesie mu o próbie samobójczej Antka. Wówczas Bogdan już dłużej nie wytrzyma ukrywania prawdy i wreszcie przyzna, że chłopak jest w rzeczywistości jego synem, a ich bratem!

Wściekły Szark nie będzie chciał mieć nic wspólnego z Bergiem w 3899 odcinku "Na Wspólnej"!

To w 3899 odcinku "Na Wspólnej" będzie szokiem nie tylko dla dzieci Bogdana, ale także i dla Szarka (Robert Wrzosek). I nic dziwnego, gdyż przecież początkowo Antek zauroczył się w Kasi i próbował ją poderwać, a gdy mu nie wyszło to przerzucił się na Alinę, o której względy rywalizował właśnie z Frankiem. Wówczas tylko Jarek nie miał z nic styczności i nie inaczej będzie teraz, gdyż syn Bogdana w ogóle nie będzie zainteresowany tematem swojego brata. W przeciwieństwie do Kasi i Franka, którzy zdecydują się wesprzeć ojca. Tym bardziej, że w 3899 odcinku "Na Wspólnej" to wsparcie mu się przyda, gdyż wówczas o wszystkim dowie się także Szark, który do tej pory myślał, iż to on jest ojcem Antka i mu tego nie daruje! Berg dostanie od niego w zęby, ale na tym się nie skończy, gdyż oszukany i zdradzony przyjaciel nie będzie chciał mieć z nim nic więcej do czynienia i postanowi odejść z pracy.

Antek dowie się, że Bogdan jest jego ojcem w 3902 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale na szczęście w 3901 odcinku "Na Wspólnej" Bogdan będzie mógł liczyć na pomoc nie tylko swoich dzieci, oczywiście bez Jarka, ale także i zięcia. A to dlatego, że wówczas i on włączy się w sprawę ratowania niesłusznie oskarżonego Antka. I w czasie, gdy Zakościelny będzie przekonywał chłopaka, że jego próba samobójcza była błędem, gdyż tak naprawdę ma on dla kogo żyć, Żbik spotka się z dilerem, któremu obieca pomóc, gdy ten wskaże swojego wspólnika. W 3902 odcinku "Na Wspólnej" Seweryn postanowi pójść na układ z Darkiem i przyzna, że była nim właśnie Alina, dzięki czemu Antek odzyska wolność. Syn Bogdana opuści areszt, gdzie przed wejściem już będzie czekał na niego ojciec, gotowy na to, aby w końcu wyznać mu prawdę przy wsparciu Kasi i Franka!