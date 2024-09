Na Wspólnej, odcinek 3898: Syn Bogdana targnie się na swoje życie! Zakościelny nie uratuje aresztowanego Antka? - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3898 - czwartek, 10.10.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3898 odcinku "Na Wspólnej" Bogdan i Szark (Robert Wrzosek) w końcu zostaną zwolnieni z przesłuchać, ale wciąż będą martwić się o Antka, który trafi do więziennego aresztu. Na szczęście, Bergowi uda się załatwić synowi prawnika, gdyż jego obrony podejmie się Zakościelny, ale na tym dobre wiadomości się skończą. A to dlatego, że Alina pójdzie za radą adwokata swojego ojca i postanowi we wszystko wrobić swojego kochanka, aby w ten sposób uratować siebie. W 3898 odcinku "Na Wspólnej" Andrzej przekaże Antkowi, iż Urbańska zeznała, że to on kierował przemytem, a na dodatek namówił ją do współpracy, czym kompletnie załamie chłopaka. Tym bardziej, że w tym momencie syn Bogdana zda sobie sprawę, że kochanka tylko go wykorzystała...

Załamany Antek zdecyduje się na desperacki krok w 3898 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3898 odcinku "Na Wspólnej" Antek uzna, że nie ma już po co żyć. Tym bardziej, że w jednej chwili straci i kobietę, w której naprawdę się zakochał, a ona jedynie się nim zabawiła i wolność, gdyż jej zeznania będą dla niego tak obciążające, że nawet prawnik będzie mógł go nie uratować. Tym bardziej, że będzie mu grozić kilka lat odsiadki za coś, czego nie zrobił. I to wszystko popchnie syna Bogdana do desperackiej decyzji. W 3898 odcinku "Na Wspólnej" Antek zdecyduje się targnąć na swoje życie. Syn Bogdana postanowi powiesić się na prześcieradle, ale na szczęście do najgorszego nie dojdzie i chłopak nie umrze. I dobrze, gdyż wbrew swoim myślom, innym będzie mu na nim zależało!

Aresztowany syn Bogdana wyjdzie na wolność w 3902 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3898 odcinku "Na Wspólnej" Darek (Michał Mikołajczak) doniesie Bogdanowi o próbie samobójczej Antka, która kompletnie go załamie. Do tego stopnia, że Berg wreszcie przyzna, że chłopak jest jego synem, co zmieni wszystko! A to dlatego, że wówczas obrony chłopaka podejmie się już nie tylko Zakościelny, ale i Żbik. Andrzej ponownie odwiedzi aresztowanego i da mu jasno do zrozumienia, że jego desperacja decyzja byłą błędem, gdyż tak naprawdę ma dla kogo żyć. Z kolei Darek weźmie się za dilera Seweryna i obieca mu pomoc, ale tylko wtedy, gdy wskaże swojego prawdziwego wspólnika, którym oczywiście będzie Alina. W 3902 odcinku "Na Wspólnej" mężczyzna pójdzie na układ z prawnikiem, dzięki czemu Andrzejowi uda się doprowadzić do uwolnienia Antka! Syn Bogdana wyjdzie na wolność, a Berg przy wsparciu Kasi (Julia Chatys) i Franka (Nathan Czyżewski) wreszcie powie mu prawdę, że jest jego synem!