Na sygnale znika z ramówki! Będzie o jeden odcinek mniej w tygodniu

Dlaczego nie ma 628 odcinka „Na sygnale” w poniedziałek 11.11.2024 roku o 21.55 w TVP2?

Widzowie „Na sygnale” będą musieli uzbroić się w cierpliwość, gdyż w poniedziałek 11.11.2024 roku o 21.55 TVP2 nie pokaże premierowego 628 odcinka ich ulubionego serialu na swojej antenie. Tego dnia zabraknie także nowego odcinka „M jak miłość”, ale nie „Barw szczęścia”, które TVP2 wyemituje normalnie o godzinie 20.05 na swojej antenie. Skąd zatem ta zmiana? Otóż pojawił się ważny powód, wobec którego stacja zdecydowała się na nagłą zmianę w swojej ramówce, w efekcie której wyleciało z niej nie tylko „Na sygnale”, ale także i „M jak miłość”. A zatem w czym rzecz i jak długo to się utrzyma?

Co pokaże TVP2 zamiast premierowego 628 odcinka „M jak miłość”?

TVP2 nie pokaże premierowego 628 odcinka „Na sygnale” w poniedziałek 11.11.2024 roku o 21.55 na swojej antenie z uwagi na Narodowe Święto Niepodległości! Tego dnia stacja zdecydowała się poczynić zmiany w swojej ramówce i pokazać tylko premierowy 3069 odcinek „Barw szczęścia”, a następnie film fabularny „Prawnik z Lincolna”, zamiast uwielbianych seriali. Tym bardziej, że rozpocznie się on o godzinie 20.45 i potrwa aż do 23, a więc w czasie normalnej emisji „Kulis M jak miłość”, samego „M jak miłość”, jak i „Na sygnale”, które tego dnia musiały ustąpić. Ale spokojnie, gdyż wcale nie na długo!

Kiedy będzie można zobaczyć 628 odcinek „Na sygnale” w TVP2 i jak długo potrwa ta zmiana?

Dla wszystkich fanów „Na sygnale” mamy dobrą wiadomość, gdyż premierowy 628 odcinek zobaczą już we wtorek 12.11.2024 roku o 21.55 w TVP2. Z pewnością będzie on dostępny z tygodniowym wyprzedzeniem w serwisie vod.tvp.pl, ale za dostęp do niego będzie trzeba zapłacić. A jeśli ktoś nie będzie chciał tego czynić, to będzie musiał poczekać na normalną emisję w TVP2! A zdradzamy, że warto, gdyż w 628 odcinku "Na sygnale" emocji nie zabraknie i to szczególnie w wątkach Benia (Hubert Jarczak) i Wandy (Anna Lemieszek), jak Britney (Paulina Zwierz), wciąż zazdrosnej o nową dziewczynę Alka (Adam Turczyk), Berenikę (Aleksandra Kielan). Ale co najważniejsze, przerwa w emisji serialu wcale nie potrwa długo, gdyż będzie to wyłącznie jednorazowa zmiana, gdyż już w kolejnym tygodniu „Na sygnale” będzie pokazywane już normalnie 3 razy w tygodniu w poniedziałki i wtorki o 21.55, jak i środy o 21.55 oraz 22.25.