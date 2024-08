Na sygnale, odcinek 596: Piotr uratuje brutalnie napadnietą Martynę! Poświęci swoje życie za żonę i poniesie najsurowszą karę - ZDJĘCIA

Na sygnale, odcinek 595: Martyna straci życie przez pacjenta? Wyda go policji, a on jej zagrozi

"Na sygnale" odcinek 596 po wakacjach - poniedziałek, 16.09.2024, o godz. 21.55 w TVP2

W 596 odcinku "Na sygnale" po wakacjach Czubak postanowi zemścić się na Strzeleckiej! A wszystko przez to, że ratowniczka wyda go policji, gdy wspólnie z Basią (Anna Wysocka) otrzyma do niego wezwanie. Mężczyzna będzie wymiotował krwią i choć będzie twierdził, że to z racji marskości wątroby i żylaków przełyku, to prawda będzie jednak inna, gdyż w rzeczywistości pacjent ulegnie wypadkowi, w czasie którego śmierć poniosą dwie osoby. I w związku z tym teraz będzie szukać go policja, której Martyna go wyda. Funkcjonariusze zatrzymają Czubaka, który w trakcie aresztowania zacznie grozić Strzeleckiej i już 596 odcinku "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej spełni swoje żądanie!

Dramatyczne sceny w mieszkaniu Strzeleckich w 596 odcinku "Na sygnale" po wakacjach!

W 596 odcinku "Na sygnale" po wakacjach bandyta wedrze się do mieszkania Strzeleckich, gdzie brutalnie zaatakuje Martynę! Czubak złapie ratowniczkę od tyłu za szyję i zacznie dusić, przez co Strzelecka nie będzie miała żadnych szans, aby się uwolnić. Ale na szczęście, wtedy w 596 odcinku "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej do środka niespodziewanie wkroczy Piotr, który od razu popędzi żonie na ratunek. Strzelecki odciągnie napastnika, a uwolniona Martyna zada mu ostateczny cios. I w efekcie to Czubak padnie na podłogę, a lekarze rozpoczną dramatyczną walkę o jego życie.

Z kolei Piotr wykorzysta tą chwilę, aby wziąć całą winę za atak na siebie, co w jego sytuacji będzie bardzo niekorzystne, gdyż przecież będzie miał już na karku podobną sprawę, którą zainteresuje się już prokurator. I nie inaczej będzie także i w tym przypadku, gdzie również to nie będzie i jego wina. Ale dla Strzeleckiego nie będzie miało to żadnego znaczenia, gdyż będzie gotowy na wszystko, co z resztą wcześniej obieca ich córce Lidzi (Hanna Seń), aby tylko odzyskać żonę, która po odkryciu jego romansu z Karoliną (Klaudia Janas) nie będzie chciała go znać! I będzie liczył, że biorąc winę na siebie, mu się to uda!

Aresztowanie Piotra w 599 odcinku "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej!

I choć w 599 odcinku "Na sygnale" po wakacjach Martyna faktycznie nieco zmięknie, gdyż zgodzi się, aby Piotr zaopiekował się ich chorą córeczką, to jednak szybko wszystko się skomplikuje. A to dlatego, że ostatni cios Strzeleckiej okaże się śmiertelny, gdyż Czubaka nie uda się uratować i bandyta umrze! I wówczas w 599 odcinku "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej sprawa stanie się już naprawdę poważna, gdyż w mieszkaniu Strzeleckich zjawi się policja i na oczach Lidzi aresztuje ona Piotra, który zostanie oskarżony o pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Jak wtedy zareaguje Martyna? Czy Strzelecki pójdzie siedzieć i zapłaci najwyższą cenę za swoją zdradę? A może tym razem to żona go uratuje? Tego dowiemy się już niebawem!